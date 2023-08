Va in discoteca e diventa cieco a causa della vernice colorata: giovane risarcito con 230mila euro

Una serata di divertimento con gli amici si è trasformata in un incubo che non avrà mai fine: un 18enne che si trovava in una discoteca di Palma di Maiorca è stato accecato dalla vernice colorata utilizzata dai gestori del locale per animare la serata.

Accecato dalla vernice colorata in discoteca

Era l’11 luglio del 2018 e il giovane scozzese Dillon Connery si trovava nell’isola spagnola in vacanza con alcuni amici.

Quella sera la piccola comitiva si è divisa per non più di qualche minuto: Dillon è rimasto da solo mentre i suoi amici si recavano al bar. Fonte foto: 123RF

A un certo punto da alcune “pistole” montate nel locale è stata spruzzata della vernice colorata.

Quando gli amici sono tornati hanno pensato che Dillon fosse rimasto vittima di un pestaggio: il ragazzo si teneva gli occhi e urlava per il dolore.

La tragica storia di Dillon Connery

Dillon è stato trasportato all’ospedale universitario Son Espases di Palma.

Successivamente è tornato in Scozia ed è stato preso in cura presso il Gartnavel Royal Hospital.

Il giovane è stato sottoposto a una quantità di interventi chirurgici, nessuno dei quali è servito a restituirgli la vista.

Dillon Connery oggi ha 23 anni ed è cieco.

La sua menomazione è stata recentemente risarcita con 200mila sterline, circa 230mila euro.

130mila sterline le hanno pagate di tasca propria i gestori del locale, mentre il resto arriva dalla polizza assicurativa che avevano stipulato.

Inizialmente il ragazzo aveva chiesto l’equivalente di un milione di euro, ma gli erano stati offerti solo 2.600 euro.

Oggi, dopo cinque anni di battaglia legale, Dillon ha ottenuto un risarcimento a sei cifre.

La madre ricorda il calvario di Dillon

Nel ricordare il calvario affrontato dal figlio, la madre di Dillon ha dichiarato che i suoi occhi sono stati “cancellati e distrutti”, letteralmente “andati in frantumi”.

“Il chirurgo non riusciva a credere con quanta forza fosse stato colpito”, ha detto la donna.