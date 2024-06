Truffa sull'incontro con Leonardo DiCaprio, fan raggirata su Instagram: sottratti migliaia di euro

6750 euro per realizzare un sogno: ottenere un incontro con il divo di Hollywood Leonardo DiCaprio, ma dietro quei messaggi ricevuti su Instagram da improbabili membri dell’entourage dell’attore si nascondeva una truffa. L’ennesima, dal momento che i social sono sempre un terreno fertile per sedicenti famosi o altrettanto sedicenti public relator dei vip. Un utente medio ogni giorno cade nella trappola, e i malviventi si arricchiscono dopo avergli polverizzato il conto senza pietà. A questo giro è successo a Milano, e la vittima ha denunciato.

Il finto incontro con Leonardo DiCaprio

Questa storia è riportata da ‘Il Giorno’. Il raggiro ai danni di una donna di 48 anni, grande supporter dell’attore, è avvenuta su Instagram. La vittima era solita frequentare profili dedicati al divo non necessariamente gestiti dallo stesso DiCaprio o dal suo staff. Nient’altro che una delle cosiddette “pagine fan” che pullulano sui social, che spesso traggono in inganno ignari utenti convinti di interagire con i loro idoli.

La donna ha cominciato a ricevere messaggi in direct da parte di personaggi che si spacciavano per agenti dell’attore. Uno di questi, un certo Rick Yorn (nome di fantasia, come da prassi), le ha promesso un incontro con il divo in occasione del Festival del Cinema di Cannes che si è tenuto dal 14 al 25 maggio. Per formalizzare l’accordo, alla donna è stato chiesto un pagamento di 470 dollari da versare tramite bonifico alle coordinate di una banca austriaca. L’incontro non è mai avvenuto, ovviamente.

Fonte foto: ANSA Una donna ha subito una truffa su Instagram: cybercriminali le avevano promesso un incontro con Leonardo DiCaprio e le hanno estorto 6750 euro

La donna non si è arresa, e tanto meno i cybercriminali che l’hanno agganciata. La vittima è stata contattata da altri sedicenti manager del divo, che hanno rilanciato.

Alla 48enne è stato proposto di incontrare DiCaprio per almeno tre giorni a Cannes, con l’unica clausola della sottoscrizione di un contratto con la LBI Entertainment – un’agenzia reale, ma estranea ai fatti – al costo di 1750 dollari in criptovalute. Anche in questo caso, nessun incontro ma solamente una transazione copiosa.

Una truffa da 6750 euro

I raggiri dei cybercriminali non sono finiti. Il 23 maggio la donna ha effettuato l’ultimo versamento da 3 mila dollari, metà su un conto corrente inglese e metà in bitcoin, per l’acquisto di una tessera della Leonardo DiCaprio Foundation. La promessa? La tessera le avrebbe permesso di partecipare ai party privati di DiCaprio. Niente da fare, solo una transazione e nessun incontro.

Con 6750 versati ai criminali, la donna non ha mai realizzato il suo sogno. Alla mancata concretizzazione degli incontri, la donna si è resa conto del raggiro e ha agito di conseguenza.

La denuncia

La vittima, assistita dall’avvocato Marco Lamantia ha sporto denuncia contro ignoti presso la Procura della Repubblica di Milano. La donna ha prodotto tutte le prove necessarie, dalle ricevute dei bonifici alle schermate delle conversazioni truffaldine, oltre agli screen dei profili sotto mentite spoglie dei cybercriminali.

L’avvocato Lamantia, parlando con ‘Il Giorno’, ha detto: “Ci auguriamo che i trattati dell’Unione Europea forniscano presto strumenti più celeri per ottenere i sequestri preventivi dei soldi, spesso dirottati prima verso le repubbliche baltiche poi ancora verso banche overseas”.

Recentemente ha fatto clamore il caso del falso profilo di don Luigi Ciotti: i truffatori avevano clonato la sua voce per truffare dei malati.