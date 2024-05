Truffa con voce e volto di Don Ciotti creata con l'intelligenza artificiale: il video per raggirare i malati

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Don Ciotti, il fondatore del Gruppo Abele e della Rete di Libera, è finito vittima dell’intelligenza artificiale: la sua voce e il suo volto sono stati usati per una truffa. Sui social è apparso un video per raggirare i malati.

La denuncia di Don Ciotti

Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, nella mattinata di lunedì 27 maggio Don Luigi Ciotti ha denunciato la truffa alla Polizia Postale.

La denuncia del prete bellunese ha fatto scattare un’inchiesta della magistratura su quanto accaduto.

La truffa col “finto” Don Ciotti

I truffatori hanno utilizzato un video originale, visibile anche sul sito del ‘Sole24ore’, che mostra Don Ciotti in occasione della Giornata contro le Mafie del 24 marzo a Tor Vergata.

Nel video originale, il prete bellunese sottolineava “l’importanza della memoria e dell’educazione nella costruzione di una società più giusta e libera dalle mafie”.

Con l’ausilio dell’Intelligenza Artificiale, nel video fake, il clone di Don Ciotti con la voce quasi identica a quella vera, promuove invece pozioni anti artrite: “I medici ci nascondono la verità dicendo che i dolori articolari possono essere curati solo con la chirurgia. In realtà le malattie delle articolazioni e delle ossa possono essere curate comodamente da casa. Ho sofferto di osteotriti al ginocchio, ho speso molto tempo e denaro per medici e massaggiatori ma non sono riusciti a liberarmi dal dolore. Sono stato fortunato perché Dio mi ha indirizzato verso un medico onesto. Il dottore ha trascorso molti anni a studiare il modo naturale di trattare varie malattie. Ed è stato in grado di selezionare gli ingredienti che aiutano il corpo a riparare la cartilagine e le articolazioni a livello cellulare senza interventi chirurgici. In una settimana ero completamente libero dal dolore al ginocchio e potevo camminare di nuovo normalmente. Se soffrite di artrite, osteoartrite, osteocondrosi, reumatismi, ernia del disco, deformità valgo e altre patologie articolari e ossee potete curarle con una semplice ricetta fatta in casa. Il medico ha pubblicato gratuitamente questa ricetta. Per leggerla cliccate il pulsante qui sotto”.

Il post di Libera contro le Mafie

Sulla pagina Facebook di Libera contro le Mafie è apparso un post sulla vicenda:

“Gira in rete e sui social un contenuto falso, diffamatorio e ingannevole, generato con intelligenza artificiale, che riproduce don Luigi Ciotti promuovere un prodotto a fini medici e commerciali. Don Luigi Ciotti non si è mai prestato alla realizzazione di campagne promozionali e, nel video in questione, la sua immagine è stata utilizzata senza alcun consenso. È l’ennesimo “deep fake” ultrarealistico finalizzato a ingannare tante persone inconsapevoli. Si tratta di un fatto gravissimo, che abbiamo prontamente denunciato nelle sedi opportune e alle autorità competenti. Con l’auspicio che le piattaforme social rimuovano tali contenuti e che si arrivi quanto prima a una regolamentazione chiara di tali strumenti in modo da evitare il ripetersi di questi episodi, vi invitiamo a non cliccare e diffondere ulteriormente il video”.