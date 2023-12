Uomo ucciso in strada a Bari a colpi di pistola, era sul suo scooter nel quartiere Libertà: aveva 42 anni

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Spari in strada in pieno giorno a Bari, dove un uomo di 42 anni è stato ucciso nei pressi della sua abitazione nel quartiere Libertà. La vittima era in sella a una moto quando è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco, in quello che pare un vero e proprio agguato. Sull’omicidio indaga la polizia.

Uomo ucciso in strada a Bari a colpi di pistola

Il fatto è avvenuto nella mattinata di oggi giovedì 28 dicembre, poco dopo le 9, nel quartiere Libertà di Bari. Secondo quanto riporta Ansa, un uomo di 42 anni è stato freddato a colpi di arma da fuoco in strada, in via Canonico Bux.

Inutili i soccorsi prestati dal personale del 118, che non ha potuto far altro che constatare il decesso dell’uomo. Sul posto è intervenuta la polizia.

La ricostruzione

In base a una prima ricostruzione, l’uomo sarebbe stato raggiunto da diversi colpi di pistola mentre era in sella alla sua moto. Sarebbero almeno sette i colpi esplosi contro di lui in strada.

L’omicidio, a quanto pare un vero e proprio agguato, è stato compiuto nei pressi dell’abitazione della vittima. L’uomo, Nicola Laudisa, aveva precedenti di polizia ed era noto alle forze dell’ordine.

Le indagini

Sul luogo del delitto sono intervenuti gli agenti delle volanti e della squadra mobile della questura di Bari, assieme al personale della scientifica per effettuare i rilievi del caso.

Sul posto anche il medico legale e i pm Federico Perrone Capano e Francesco Giannella della Direzione distrettuale antimafia barese che coordinano le indagini sull’omicidio.

Ancora tutti da chiarire i contorni della vicenda e se sia legata al mondo della criminalità organizzata.