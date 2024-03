Uomo ucciso a colpi di pistola a Napoli, l'agguato in un parcheggio: era un ex collaboratore di giustizia

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Spari in strada a Napoli. Un uomo è stato ucciso a colpi di arma da fuoco nel quartiere di San Giovanni a Teduccio. Da quanto emerso la vittima era un ex collaboratore di giustizia, sull’omicidio indaga la polizia.

Uomo ucciso a colpi di pistola a Napoli

L’omicidio è avvenuto nella serata di martedì 12 marzo a San Giovanni a Teduccio, quartiere della periferia orientale di Napoli.

Come riporta Ansa, un uomo è stato ucciso a colpi di pistola in corso Protopisani, nei presso del parcheggio di un supermercato.

L'omicidio alla periferia di Napoli, nel quartiere di San Giovanni a Teduccio

L’allarme è scattato quando sono stati uditi alcuni colpi di arma da fuoco, sul posto sono intervenuti polizia e 118.

Ucciso ex collaboratore di giustizia

Secondo quanto riporta Il Mattino, la vittima dell’omicidio è Salvatore Coppola, ingegnere di 66 anni del posto.

L’uomo era un ex collaboratore di giustizia: come riporta Repubblica, circa 15 anni fa aveva fornito informazioni nell’ambito di indagini sulle organizzazioni camorristiche di Napoli Est e su presunti illeciti nel settore immobiliare.

In passato era stato trasferito in una località protetta ma in seguito aveva deciso di ritornare a vivere nel proprio quartiere di origine.

Le indagini

Sul caso indaga la polizia, sul posto sono intervenuti gli agenti della Squadra mobile della Questura di Napoli e quelli del commissariato di San Giovanni a Teduccio.

Le modalità con le quali è stato compiuto l’omicidio farebbero pensare ad un agguato di stampo camorristico, ma non sono escluse altre piste.

Spetterà agli investigatori chiarire se il delitto sia legato o meno al passato da collaboratore di giustizia della vittima.