Uomo trovato morto in auto a Massalengo: 75enne era riverso nel sedile posteriore in una pozza di sangue

Giallo a Massalengo, in provincia di Lodi, dove nella serata di giovedì 20 aprile 2023 i carabinieri hanno rinvenuto un 75enne privo di vita all’interno di un’auto. La vettura, lasciata su una strada sterrata, aveva catturato l’attenzione di un agricoltore che aveva chiamato le forze dell’ordine.

Uomo trovato morto in auto

La vittima sarebbe il 75enne Antonio Novati, residente a Vizzolo Predabissi, in provincia di Milano. Secondo quanto trapela l’anziano, che era un noto commercialista, è stato trovato morto in una pozza di sangue all’interno della sua auto, una Honda Cr-V, tra le campagne al confine tra la provincia Lodigiana e quella Milanese. La strada in cui è stata ritrovata la vettura è quella che porta a cascina Scappadina.

Trovato riverso nel sedile posteriore e in una pozza di sangue, da un primo rilievo sembrerebbe essere stato raggiunto da diversi fendenti. Quelli letali, secondo la scientifica, sarebbero quelli ricevuti all’addome, con una copiosa emorragia che potrebbe averlo fatto morire dissanguato.

Fonte foto: Tuttocittà.it

Il corpo dell’uomo, che al momento della morte era vestito di tutto punto ed elegante, è stato preso in consegna dal medico legale che ha ricevuto incarico dal procuratore di Lodi Maurizio Romanelli per l’autopsia. Il cadavere è quindi stato trasportato all’istituto di Medicina legale di Pavia.

Le indagini dei carabinieri

Sul posto, come detto, sono intervenuti i carabinieri che hanno ricevuto la segnalazione dell’agricoltore. Le forze dell’ordine hanno quindi aperto un’indagine sull’accaduto, per cercare di chiarire i contorni di quello che sembra essere un chiaro caso di omicidio.

In genere il luogo del ritrovamento, nella zona di cascina Scappadina, è noto per essere frequentato da chi vuole camminare o andare in bicicletta nel verde, offrendo piacevoli percorsi sul canale Muzza.

Chi era la vittima

Secondo quanto riferito da Il Giorno la vittima di Massalengo è il commercialista Antonio Novati. Il 75enne, noto nella zona per avere due studi tra Milano e Melegnano, vantava un’esperienza professionale di oltre 40 anni ed era stato perito e curatore fallimentare, per parecchio tempo, per il tribunale di Lodi.

Anche custode per procedure esecutive immobiliari, Novati gestiva studi che si occupavano di consulenza societaria, aziendale e fiscale e di contabilità.