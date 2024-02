Uomo muore avvolto dalle fiamme davanti al Campus BioMedico a Roma: l'ipotesi sul giallo di Trigoria

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Giallo a Roma, in zona Trigoria, nella serata di venerdì 23 febbraio: alcuni passanti hanno notato la presenza di un uomo avvolto dalle fiamme in via Alvaro del Portillo, proprio davanti all’ingresso dell’ospedale Campus Biomedico.

Uomo trovato avvolto dalle fiamme a Roma

All’arrivo dei soccorsi sul posto, la vittima era già deceduta. Come riportato dal ‘Corriere della Sera’, si tratta di un anziano, sprovvisto, però, di documenti di riconoscimento. Con sé, l’uomo aveva solo un cappello e un bastone.

Sotto il suo corpo, i carabinieri hanno trovato un accendino.

Come è morto l’uomo trovato davanti al Campus Biomedico

Un primo esame esterno condotto dal medico legale sul corpo dell’anziano non ha evidenziato segni di violenza anche se sarà necessaria l’autopsia per capire come sia morto l’uomo trovato avvolto dalle fiamme davanti al Campus Biomedico di Trigoria a Roma.

Sul caso stanno indagando i carabinieri della compagnia di Pomezia, che hanno ascoltato alcune persone per ricostruire quanto accaduto prima del decesso dell’anziano.

Non si esclude che l’uomo possa essersi tolto la vita dandosi fuoco con l’accendino ritrovato sotto il suo corpo, dopo essersi cosparso di benzina.

L’altro nodo da sciogliere sulla morte dell’uomo a Trigoria

Oltre all’identità della vittima e al motivo della sua morte, c’è anche un altro nodo da sciogliere su quello che è stato già ribattezzato “giallo di Trigoria”: è da capire, infatti, se ci possa essere un collegamento tra l’eventuale gesto volontario dell’anziano uomo e l’ospedale davanti al quale è deceduto tra le fiamme, cioè il Campus Biomedico.