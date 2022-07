Un aereo atterra sull'autostrada dopo un guasto al motore: l'incredibile video dalla cabina del pilota

Panico ad alta quota. Il pilota di un aereo è stato costretto a un atterraggio di emergenza dopo lo spegnimento del motore. Mantenendo una incredibile calma, l’uomo è riuscito a far atterrare il velivolo su un’autostrada.

Nel video che gira sui social e che dura poco più di un minuto, si vede l’aereo atterrare sull’autostrada. Ai comandi un pilota della Carolina del Nord, Vince Fraser, che alle spalle ha appena 100 ore di volo. Nonostante la scarsa esperienza, la manovra di emergenza è stata perfetta.

Fraser è riuscito addirittura a ‘parcheggiare’ l’aereo sul ciglio della strada, evitando possibili impatti con le auto.

Cockpit cam: North Carolina pilot Vince Fraser, who had logged only 100 hours flight time, makes perfect emergency landing on highway when the only engine on his plane gives out. He even managed to taxi the plane off to the side of the road. pic.twitter.com/KSFykuNZ0l

— Mike Sington (@MikeSington) July 10, 2022