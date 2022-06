Si stacca il carrello, aereo prende fuoco in pista: il video della fuga dei 126 passeggeri in preda al panico

Terrore in pista. Un aereo della compagnia di Santo Domingo, Red Air, si è incendiato poco dopo l’atterraggio all’aeroporto di Miami, in Florida. A bordo c’erano 126 passeggeri: alcuni di loro sono stati ricoverati in ospedale.

Secondo la National Transportation Safety Board (NTSB), l’agenzia governativa Usa incaricata di indagare sugli incidenti dell’aviazione civile, il carrello di sinistra dell’aereo si sarebbe staccato durante l’atterraggio.

Di conseguenza, l’aereo sarebbe slittato prima di fermarsi su un prato, dove ha preso fuoco.

Wow! 😳 Video shared by Red Air Flight 203 passenger as they escaped burning plane Tuesday. Three people were injured. Investigators say landing gear collapsed as plane landed at Miami International Airport. #Miami

📹: Paolo Delgado pic.twitter.com/dfoPu60VHf

— John-Carlos Estrada (@Mr_JCE) June 22, 2022