Truffa del Reddito di Cittadinanza scoperta dai carabinieri: 450mila euro e 85 persone denunciate

Truffa scoperta a Roma. I carabinieri del nucleo di Piazza Dante hanno denunciato 85 persone per aver sottratto allo Stato 450 mila euro in tutto. Percepivano senza averne il diritto il Reddito di Cittadinanza e il Reddito di Emergenza. Tra i metodi usati il trucco della doppia famiglia.

La truffa del Reddito di Cittadinanza di Roma

I carabinieri della compagnia di Piazza Dante a Roma hanno denunciato 85 persone nel corso di un’indagine sull’indebita percezione del Reddito di Cittadinanza e del Reddito di Emergenza.

L’ammontare totale dei fondi sottratti allo Stato italiano sarebbe di circa 450 mila euro, che i percettori avrebbero ricevuto nei mesi appena trascorsi ingannando il sistema di distribuzione dei sussidi.

Fonte foto: ANSA Reddito di Cittadinanza

Tra i denunciati ci sono molti pregiudicati, alcuni per truffe nei confronti degli anziani, altri per reato contro la persona o per spaccio di droga. Altri erano invece già o agli arresti domiciliari o addirittura in carcere.

Le nuove norme sul Reddito di Cittadinanza

Sono le ultime settimane di vita per il Reddito di Cittadinanza. Da settembre saranno i cosiddetti occupabili, cioè le persone tra i 18 e i 64 anni senza disabilità, a vedersi togliere il sussidio di Stato.

A dicembre 2023 invece il Reddito di Cittadinanza, insieme alla Pensione di Cittadinanza, sparirà del tutto e verrà sostituito dall’assegno di inclusione, ma soltanto per le persone ritenute non occupabili dalle nuove norme.

A fine 2022 erano oltre 288 milioni di euro i soldi sottratti allo Stato indebitamente tramite il Reddito di Cittadinanza da quando era stato istituito. 171 di questi erano percepiti indebitamente senza frode e 117 con intenti di truffa.

Come i truffatori ingannavano il sistema

Grazie anche alla collaborazione dell’INPS, della Motorizzazione civile e dell’ufficio anagrafe del comune di Roma, i carabinieri hanno scoperto i metodi con cui le 85 persone denunciate truffavano lo Stato.

Oltre a semplici dichiarazione false relative a redditi o patrimonio, alcuni di loro erano inseriti in due nuclei familiari diversi per poter ricevere anche fino a mille euro al mese in tutto dallo Stato.

Gli indiziati dovranno tutti rispondere del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato. La compagnia di Piazza Dante in questi due anni dell’anno ha denunciato più di 900 persone per reati di questo tipo.