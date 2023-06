Tre jet F-16 inseguono un aereo che si schianta su Washington dopo un boato: tra i 4 morti una bimba di 2 anni

Un aereo privato con a bordo quattro persone si è schiantato nel sud-ovest della Virginia dopo aver violato lo spazio aereo sopra l’area di Washington DC.

Cosa è successo a Washington

Stando a quanto riportato dall’agenzia ‘Adnkronos’, le autorità statunitensi hanno lanciato aerei da combattimento F-16 per intercettare l’aereo privato, che ha violato lo spazio aereo sopra l’area di Washington DC e che successivamente si è andato a schiantare contro un’area montuosa nel sud-ovest della Virginia.

I jet da combattimento statunitensi, nel tentativo di intercettare l’aereo privato, hanno provocato un boom sonico su Washington DC.

La polizia ha reso noto che i soccorritori non hanno trovato alcun sopravvissuto a bordo dell'aereo privato schiantatosi in Virginia dopo aver violato lo spazio aereo sopra Washington DC.

Chi c’era a bordo dell’aereo

A bordo dell’aereo privato che si è schiantato dopo aver violato lo spazio aereo su Washington DC c’erano quattro persone. Il velivolo era intestato a una società con sede in Florida.

John Rumpel, che gestisce la società intestataria dell’aereo privato, ha raccontato al ‘New York Times’ che sua figlia, la nipote di due anni, la sua tata e il pilota si trovavano a bordo dell’aereo. Stavano tornando nella loro abitazione a East Hampton, a Long Island, dopo aver visitato la sua casa in North Carolina.

La polizia ha riferito che i soccorritori non hanno trovato sopravvissuti a bordo dell’aereo privato che si è schiantato in Virginia.

La nota del North American Aerospace Defense Command

In una nota, il North American Aerospace Defense Command (Norad) ha fatto sapere che l’esercito americano aveva tentato di stabilire un contatto con il pilota dell’aereo privato, che non ha risposto, fino a quando il Cessna non si è andato a schiantare vicino alla George Washington National Forest in Virginia.

“Gli aerei Norad erano autorizzati a viaggiare a velocità supersoniche e un boom sonico potrebbe essere stato sentito dai residenti della regione”, si legge nella nota diffusa dal Norad, dove è precisato inoltre che gli aerei hanno utilizzato anche dei razzi nel tentativo di attirare l’attenzione del pilota dell’aereo privato che aveva violato lo spazio aereo sopra Washington DC.