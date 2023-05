Il video della manovra rischiosa di un jet cinese vicinissimo al caccia Usa: le immagini dall'aereo americano

Tensione alle stelle tra Stati Uniti e Cina nel Mar Cinese Meridionale. Secondo Washington, infatti, un jet da combattimento cinese avrebbe effettuato una manovra “inutilmente aggressiva” vicina a un aereo militare statunitense nello spazio aereo internazionale.

Tensione nei cieli

L’incidente, che è stato filmato, è avvenuto mentre un RC-135 dell’Air Force era nello spazio aereo internazionale, sopra il Mar Cinese Meridionale.

Gli Stati Uniti, ha affermato in una nota il Comando Indo-Pacifico, “continueranno a volare e operare, in modo sicuro e responsabile, ovunque la legge internazionale lo consenta”.

L’accusa degli Stati Uniti alla Cina

L’episodio risale al 26 maggio 2023. Il Comando Indo-Pacifico degli Stati Uniti sostiene che “un pilota j-16 della Repubblica popolare cinese ha condotto una manovra non necessaria e aggressiva nell’intercettare un aereo RC-135 dell’aeronautica militare Usa”.

Il pilota cinese è volato direttamente davanti al muso dell’Rc-135, sostiene l’esercito Usa, “costringendo l’aereo statunitense a volare attraverso una turbolenza”.

L’Rc-135, riporta la nota diffusa anche dall’agenzia Adnkronos, “stava conducendo operazioni sicure e di routine sul Mar Cinese Meridionale nello spazio aereo internazionale, in conformità con il diritto internazionale“.

Fonte foto: ANSA Un aereo da ricognizione RC135 dell’aeronautica degli Stati Uniti d’America

La replica di Pechino

L’esercito Usa ha diffuso il video che mostra un jet da combattimento che transita davanti al muso dell’aereo statunitense e la cabina di pilotaggio dell’RC-135 che trema a causa della turbolenza.

Il portavoce dell’ambasciata cinese a Washington, Liu Pengyu, non ha commentato i dettagli di quest’episodio, ma ha affermato che per molto tempo gli Stati Uniti hanno “spesso dispiegato aerei e navi per ricognizioni ravvicinate sulla Cina, il che rappresenta un serio pericolo per la sicurezza nazionale di Pechino”.

Perché è importante il Mar Cinese Meridionale

Insieme a Taiwan, il Mar Cinese Meridionale rappresenta un possibile terreno di scontro tra le due potenze rivali. Qualche dato: secondo il Constitutional Rights Foundation, circa un terzo di tutto il commercio commercio marittimo (relativo agli oceani) passa da qui. La metà di tutte le petroliere provenienti dal Medio Oriente vi transitano per recarsi in Cina, Giappone, Stati Uniti e altrove.

La posizione geografica del Mar Cinese Meridionale lo rende inoltre anche militarmente strategico e particolarmente importante per la sicurezza nazionale di entrambi i Paesi.