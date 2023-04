Nave da guerra Usa nello Stretto di Taiwan sfida la Cina: tensione alle stelle, scatta lo stato di allerta

Una nave da guerra della Marina statunitense si è diretta verso lo Stretto di Taiwan e lo ha attraversato per la prima volta da quando la Cina ha svolto una esercitazione di massa attorno all’isola.

La nota degli Usa

La settima flotta degli Usa ha spiegato che il transito della nave va valutato come una semplice manovra di routine. Va ricordato che la Cina ha condotto diverse esercitazioni militari nello Stretto come rappresaglia per l’incontro tra il presidente di Taiwan Tsai Ing-wen, in visita negli Usa, e il presidente della Camera degli Stati Uniti Kevin McCarty.

Per Il cacciatorpediniere missilistico Uss Miliusin si tratta di un’operazione di “libertà di navigazione”. La Cina, dal canto suo, mantiene “alto livello di allerta”. Nel frattempo la tensione tra Washington e Pechino cresce.

Fonte foto: ANSA Le navi della marina di Taiwan durante un’esercitazione

La reazione di Pechino

Il Comando del Teatro delle Operazioni orientali dell’esercito cinese ha condannato il passaggio del cacciatorpediniere statunitense Arleigh Burke USS Milius e ha assicurato di aver organizzato le “truppe per seguire e vigilare” sulla nave da guerra americana.

“Le truppe del Comando del Teatro delle Operazioni orientale sono pienamente preparate a salvaguardare fermamente la sovranità nazionale, la sicurezza e la pace e la stabilità regionali”, ha dichiarato il portavoce dell’esercito, colonnello Shi Yi. La nota è stata pubblicata sull’account ufficiale del Comando dell’esercito sul social network WeChat.

Prima della navigazione a Taiwan, la nave Usa ha viaggiato vicino alle Isole Spratly

La nave Usa ha navigato la scorsa settimana nelle acque vicino alle Isole Spratly, un arcipelago nel Mar Cinese Meridionale, che Pechino contende con Filippine, Taiwan, Malaysia, Vietnam e Brunei.

Allora l’esercito cinese ha condannato il transito del cacciatorpediniere, definendolo “ingresso illegale e senza l’approvazione del governo” della Cina. La presenza del cacciatorpediniere statunitense nell’area coincide con un momento di inasprimento delle tensioni tra Cina e Stati Uniti a causa dell’incontro in California tenutosi il 5 aprile dal presidente taiwanese, Tsai Ing-wen, e il presidente degli Stati Uniti Camera dei rappresentanti degli Stati, Kevin McCarthy.