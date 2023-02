34 aerei da guerra e 9 navi cinesi al largo di Taiwan, si attivano i sistemi missilistici di difesa

Giornalista, sceneggiatore, laureato in Scienze della Comunicazione. Scrivo perché adoravo il suono della Olivetti di mio nonno e perché, a causa della mia pessima educazione, mi chiedo ancora oggi i perché delle cose.

Improvvisamente, e in modo alquanto inaspettato, è cresciuta la già non lieve tensione tra Cina e Taiwan. In seguito ai contatti tra il nuovo presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel, e la presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, la Cina ha schierato 34 aerei da combattimento e nove navi militari al largo dell’isola “ribelle”.

Aerei militari al largo di Taiwan

Improvvisa intensificazione delle incursioni cinesi nello stretto di Taiwan, dove il Ministero della Difesa di Taipei ha rilevato la presenza di trentaquattro aerei e nove navi militari intorno all’isola.

Di tutta risposta, Taiwan ha fatto decollare jet da combattimento, ha messo in allerta la sua marina e ha attivato i sistemi missilistici di difesa.

Fonte foto: ANSA Tsai Ing-wen, presidente della Repubblica di Cina, meglio nota come Taiwan

“Le forze armate hanno monitorato la situazione e hanno incaricato gli aerei della PAC, le navi della Marina e i sistemi missilistici terrestri di rispondere a queste attività”, ha fatto sapere il Ministero della Difesa di Taiwan con un tweet.

Inoltre, almeno venti aerei cinesi avrebbero superato la linea, non ufficiale ma tacitamente rispettata, che separa la Repubblica Popolare Cinese dall’isola “ribelle” di Taiwan.

La Cina infastidita da Taiwan

Con molta probabilità, l’evento che ha scatenato questa offensiva cinese è la telefonata ricevuta dalla presidente di Taiwan, Tsai Ing-wen, dal nuovo presidente eletto della Repubblica Ceca, Petr Pavel.

In particolare, data l’assenza di rapporti diplomatici formali tra la Cina e la Repubblica Ceca, la telefonata del presidente Pavel è stata recepita come un’interferenza negli affari politici interni della Repubblica Popolare.

Come detto dalla portavoce del ministero degli Esteri cinese, Mao Ning, il neo presidente ceco ha “continuamente calpestato la linea rossa della Cina, interferendo seriamente negli affari interni della Cina e ferendo i sentimenti del popolo cinese”.

Le continue incursioni cinesi

Solo negli ultimi giorni dello scorso dicembre, la Cina ha inviato un numero record di 71 aerei e sette navi verso Taiwan, la più grande esercitazione militare effettuata nel 2022.

Le tensioni nello stretto di Taiwan erano aumentate già lo scorso agosto, in seguito alla visita a Taipei dell’ex presidente della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, Nancy Pelosi.

Le continue incursioni cinesi mirano a indebolire il sostegno alla presidente indipendentista e a minare economia e stabilità di Taiwan, e non sono pochi gli analisti che vedono in queste manovre una fase di preparazione a una vera e propria invasione.