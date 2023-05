Cina e Taiwan, ancora tensione: portaerei attraversa lo stretto, 33 caccia in volo, 10 navi circondano l'isola

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Tensione nel tratto di mare tra Cina e Taiwan. Secondo il ministero della Difesa dell’isola, un folto schieramento di navi da guerra e aerei, tra cui la portaerei Shandong, si sarebbero avvicinate alle acque territoriali. Taipei ha risposto con il dispiegamento dei propri sistemi di difesa.

Navi e aerei nello stretto di Taiwan

Nella giornata di ieri venerdì 26 maggio il ministero della Difesa di Taiwan ha denunciato movimenti di truppe cinesi all’interno del proprio spazio aereo e delle proprie acque territoriali.

Secondo quanto riportato dal governo, si tratterebbe di aerei da guerra, 10 navi, droni da ricognizione e di una portaerei, la Shandong.

La tensione sta continuando ad aumentare dopo che gli Stati Uniti hanno annunciato un nuovo pacchetto di aiuti all’isola, che potrebbe comprendere anche i missili terra aria Stinger.

Taipei ha risposto alle provocazioni azionando i propri sistemi di difesa. Gli aerei dell’esercito di Taiwan si sono alzati in volo e le difese missilistiche dell’isola si sono attivate immediatamente.

I rapporti tra Cina e Taiwan

Tra Cina e Taiwan i rapporti sono tesa dal secondo dopoguerra. Dopo la vittoria della Repubblica Popolare Cinese nella guerra civile, sull’isola si rifugiò il cosiddetto governo nazionalista.

Per anni la comunità internazionale riconobbe Taipei come il legittimo governo della Cina, ma l’aumento dell’importanza di Pechino nell’economia mondiale ha portato progressivamente ad un’inversione di rotta.

Oggi la grande maggioranza degli Stati del mondo riconosce come legittimo il regime di Pechino, ma non per questo gli alleati storici hanno abbandonato Taiwan.

Gli Stati Uniti in particolare si sono fatti garanti della sicurezza dell’isola, che nel frattempo ha sviluppato un sistema democratico e un’economia avanzata.

Tramite generosi pacchetti di aiuti militari, gli USA hanno armato Taiwan in modo da rendere se non impossibile, il più difficile possibile una operazione militare nei suoi confronti da parte della Cina Continentale.

La Cina sfrutta anche i droni

Di recente l’esercito cinese ha iniziato ad utilizzare anche droni da ricognizione e da combattimento nelle sue operazioni nel territorio di Taiwan.

Oltre a provocare il governo dell’isola, queste manovre servono anche a dimostrare il progresso tecnologico dell’esercito di Pechino ai propri rivali.