Torino, il video di Babbo Natale mentre consegna i regali ai bambini e alle famiglie in difficoltà

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Un regalo per i bambini meno fortunati, che vivono in condizioni di fragilità. La Portineria di Comunità di Porta Palazzo, zona centrale di Torino che è anche sintesi della convivenza tra cittadini italiani e stranieri, ha deciso di mettere a disposizione un Babbo Natale speciale.

A Torino, le Portinerie di Comunità sono luoghi di condivisione e socialità. L’idea è nata perché molti servizi di prossimità iniziano a mancare in vari quartieri, e questo rappresenta un problema soprattutto per persone senza dimora o comunque in condizioni di estrema fragilità.

Antonio Damasco, direttore della Rete italiana di cultura popolare, ha spiegato all’Ansa che la presenza di Babbo Natale a Porta Palazzo “è ormai un rito per i bambini della Portineria di Comunità. I doni sono stati acquistati grazie alla Comunità del dono, gli abitanti sono generosi”.

Fonte foto: ANSA Uno dei ‘BabbI Natale’ della Portineria di Comunità di Porta Palazzo consegnano i regali ai bambini delle famiglie in difficoltà, Torino, 22 dicembre 2022

Quali sono stati i regali più particolari? La risposta è sorprendente: “Un bimbo ha chiesto due evidenziatori e una pianta di bambù, non abbiamo capito il nesso ma lo abbiamo trovato carino“.

E ancora: “Una ragazzina di 15 anni ha chiesto un regalo per la sua insegnante“.

In tutto, l’associazione ha raccolto oltre 100 lettere di bambini e bambine appartenenti “quasi tutti” a “famiglie fragili: la lettera è un pretesto per entrare in contatto con i genitori e provare a cambiare la vita a quel nucleo famigliare, non solo attraverso il semplice regalo“.