Tonali e Zaniolo nel caso scommesse dopo Fagioli e le parole di Corona: ma nelle chat anche altri calciatori

La prima premessa da fare è che in questa faccenda, almeno per ora, non c’è frode sportiva e non si parla di calciatori che alterano i risultati delle partite per guadagnare con le scommesse. Ma ci sono cifre importanti, persone forse affette da ludopatia, e server stranieri illegali che permettono agli sportivi di scommettere cifre da capogiro, così come permettono a molti criminali di piazzare scommesse per riciclare denaro sporco.

Le chat di Nicolò Fagioli

È un telefono che scotta, quello di Nicolò Fagioli, il centrocampista della Juventus, classe 2001, finito al centro della nuova, ennesima vicenda giudiziaria che riguarda il mondo del pallone e quello delle scommesse.

Secondo le chat che gli inquirenti hanno estrapolato dallo smartphone, consegnato dallo stesso calciatore dopo essersi autodenunciato, anche i compagni di Nazionale, Sandro Tonali e Nicolò Zaniolo, sarebbero iscritto a siti di scommesse illegali, precisamente worldgame365.me e evoz9.fx-gaming.net, come riportato da Repubblica.

Fonte foto: ANSA Nicolò Zaniolo e Sandro Tonali, durante il ritiro della Nazionale a Coverciano

Come se non bastasse, oltre ai due centrocampisti che nella giornata di ieri – giovedì 12 ottobre – dopo le rivelazioni di Fabrizio Corona, sono stati raggiunti dagli inquirenti a Coverciano e hanno poi lasciato il ritiro della Nazionale, dal telefono di Fagioli sarebbero spuntati i nomi di un’altra decina di colleghi che militano nella nostra Serie A.

I siti illegali di scommesse

A differenza degli scandali che il calcio italiano ha affrontato negli scorsi decenni, qui non si parla di calciatori che alterano risultati sportivi, ma di professionisti che non potrebbero scommettere sul loro sport, e che per farlo si sono affidati a siti illegali di betting parallelo.

Ed è qui che, quasi per caso, si è arrivati a Fagioli. Il centrocampista è stato trovato mentre gli inquirenti indagavano su alcuni di questi siti, sui quali circolano cifre importanti, principalmente riciclo di denaro sporco, dato che l’ammontare delle scommesse non viene tracciato.

Chi ha bisogno di ripulire il denaro può quindi accedere a questi siti, piazzare cifre monstre su scommesse “facili” o su sistemi a basso rischio, e incassare la vincita che, a quel punto, diventa pulita e legale. I calciatori interessati non c’entrano nulla con questo sistema, ma avrebbero semplicemente utilizzato questi siti per aggirare la normativa dell’ordinamento sportivo della Figc, che vieta ai propri iscritti di scommettere sul calcio.

Se il gioco diventa malattia

Nel caso di Nicolò Fagioli, uno dei problemi sembrerebbe essere quello legato alle cifre giocate dal giovane centrocampista: secondo Repubblica, si parla di centinaia di migliaia di euro di giocate piazzate negli ultimi 18 mesi, il che farebbe rientrare il classe 2001 pienamente nel quadro della patologia ludopatica.

Bisognerà ora riuscire a risalire all’elenco degli scommettitori. Una lista non impossibile da ottenere, ma di sicuro di non facile accesso data la natura dei server sui quali i giocatori d’azzardo erano registrati.

E nel frattempo Fabrizio Corona, che ha forse “costretto” gli inquirenti ad accelerare i tempi a causa delle proprie rivelazioni, ha promesso che a breve fornirà nuove informazioni sul caso: “Abbiamo telefonate e intercettazioni. Parliamo di ragazzi che scommettono per adrenalina e divertimento su altre partite. Uno di questi ha scommesso sulla sua squadra quando giocava in quella squadra. Era in panchina in una partita di coppa Italia”.

Le nuove rivelazioni di Fabrizio Corona

A tal proposito Fabrizio Corona, dopo le rivelazioni degli ultimi giorni che hanno contribuito a gonfiare il nuovo scandalo scommesse, ha promesso che svelerà nuovi informazioni riservate tramite il proprio sito.

“Alle ore 14 su dillingernews farò il quarto nome dello scandalo scommesse che sta colpendo il mondo del calcio, è un terremoto”. È quanto detto da Fabrizio Corona all’Adnkronos, che ha poi aggiunto un piccolo indizio alla sua dichiarazione: secondo l’ex paparazzo dei vip, il nuovo nome sarà quello di un calciatore che “gioca nella Roma“.