Tassista preso a testate da un Ncc abusivo a Firenze: trauma facciale al labbro, la denuncia dei sindacati

Grave episodio di violenza quello riportato da diversi sindacati di categoria a Firenze: un tassista avrebbe ricevuto una testata da un presunto Ncc abusivo in pieno centro. L’uomo è dovuto ricorrere a cure mediche per un trauma facciale.

È successo tutto in via dell’Anguillara a Firenze

La nota con il resoconto di quanto sarebbe accaduto è stata diffusa congiuntamente dai sindacati Unica Taxi Cgil, Uritaxi, Confartigianato Taxi Firenze, Uil Trasporti e Sitafi Federtaxi Cisal-Ugl e ripresa da Repubblica e testate locali toscane.

Si segnala un’aggressione ai danni di un tassista da parte di un Ncc, acronimo che sta per Noleggio con conducente. Secondo i sindacati, la persona in questione è già nota perché si sarebbe vantato con la stampa di “lavorare stabilmente a Firenze” senza averne autorizzazione.

Tutto è accaduto vicino alla centralissima piazza Santa Croce

Il tutto sarebbe successo intorno alle 16.00 di domenica 27 agosto, nella centralissima via dell’Anguillara. Un tassista, il 49enne Simone identificato anche come Berna 15 del 4390, aveva appena preso una corsa a piazza Santa Croce. Imboccata l’adiacente via, si è trovato la strada bloccata.

L’Ncc abusivo gli avrebbe tirato una testata in faccia

Secondo quanto raccontato dal diretto interessato al Corriere fiorentino, il tassista si stava spostando in piazza San Firenze, me la via era sbarrata da un’auto nera. L’Ncc stava facendo scendere dei passeggeri scaricando i loro bagagli, bloccando però il transito.

“Prima l’ho invitato a spostarsi, abbassando il finestrino, ma lui ha continuato a traccheggiare con fare provocatorio e irrisorio” ha riferito il 49enne. Quindi, è sceso e gli ha gridato di andare avanti: “Niente da fare. Anzi, al sollecito mi ha pure offeso”.

Il battibecco è poi degenerato: “Si è avvicinato e mi ha dato una testata. Non ho reagito al colpo. Mi sono messo davanti alla sua auto per evitare che scappasse e ho chiesto a dei testimoni di fermarsi. Purtroppo alla mia richiesta si sono dileguati”.

Trauma facciale al labbro: “Perdevo molto sangue”

Con il tassista ferito ci sarebbe stato un suo collega, sopraggiunto poco prima. L’Ncc non si sarebbe scusato e anzi, “mi ha proposto di spostarci in piazza San Firenze per contattare reciprocamente le forze dell’ordine”.

All’arrivo della polizia, il tassista è stato portato all’ospedale Santa Maria Nuova: “Perdevo molto sangue dal labbro […] mi sono stati messi due punti. Spero non mi resti la cicatrice”. IL trauma facciale non è stato grave, ma il caso ha riacceso l’attenzione sulla “faida” tra tassisti e Ncc e in generale sulla situazione del settore.

“Da quanto ho saputo, il mio aggressore pochi minuti dopo era già in macchina a riprendere il suo lavoro. Adesso recupererò il mio mezzo e vedrò se la dash cam ha registrato l’aggressione” ha riferito ancora il 49enne di Firenze.