Aldo Spinelli "preso in giro" da Toti: la difesa dell'imprenditore nell'inchiesta sulla corruzione in Liguria

Emergono i primi dettagli dell’interrogatorio di garanzia di Aldo Spinelli, l’imprenditore finito agli arresti domiciliari nell’ambito dell’inchiesta sulla corruzione in Liguria. Ritenuto dalla procura il grande corruttore, Spinelli ha detto di essere stato “preso in giro” da Giovanni Toti, presidente della Regione anche lui arrestato per corruzione.

Corruzione in Liguria, interrogato Aldo Spinelli

Nella giornata di lunedì 13 maggio si sono svolti al tribunale di Genova gli interrogatori di garanzia di Aldo Spinelli e di suo figlio Roberto, coinvolti nell’inchiesta sulla corruzione che ha portato all’arresto del presidente della Regione Liguria Giovanni Toti.

Secondo l’accusa, l’84enne re della logistica genovese, finito ai domiciliari, sarebbe il principale corruttore nella tangentopoli ligure. La procura gli contesta di aver pagato in tre anni tangenti per 75 mila euro a Toti per ottenere diversi favori.

Spinelli dice di essere stato “preso in giro” da Toti

Rispondendo alle domande di gip e pm, Aldo Spinelli ha respinto le accuse, affermando di aver dato finanziamenti a tutti i partiti e sempre rispettando la legge, “perfino alla Bonino che nemmeno conoscevo”, come riporta il Corriere della Sera.

Nel corso dell’interrogatorio l’imprenditore ha detto di essere stato “preso in giro” da Giovanni Toti, sostenendo che il governatore ligure gli avrebbe promesso cose che poi non sarebbe stato in grado di mantenere.

Come la privatizzazione della spiaggia di Punta dell’Olmo di Varazze, dove con gli Spinelli hanno realizzato un complesso immobiliare.

“Ho detto tutto, tutto”, ha detto ieri Spinelli al termine dell’interrogatorio, aggiungendo di ritenere “di meritarsi la libertà”. Davanti ai magistrati Spinelli “si è sfogato”, come ha spiegato il suo legale, Andrea Vernazza.

Il figlio di Spinelli: “Ha fatto tutto mio padre”

Prima di Aldo Spinelli, è stata la volta del figlio Roberto, 53 anni, che lavora nelle società del gruppo, anche lui accusato di corruzione e destinatario del divieto di esercitare l’attività imprenditoriale.

Davanti al giudice Roberto Spinelli si sarebbe chiamato fuori, affermando che non era d’accordo con il padre: “Ha fatto tutto lui”.

Secondo lui ci sono delle persone che avrebbero approfittato del padre, “tirato per la giacchetta da tutti, anche da Toti e da Signorini”.

Le indagini

Intanto vanno avanti le indagini, anche per quanto riguarda i nuovi fronti d’indagine che sono stati aperti nel corso dell’inchiesta. Il presunto sistema corruttivo messo in piedi in Liguria non riguarderebbe soltanto il porto di Genova, le grandi opere e le spiagge, ma anche la sanità.

Gli inquirenti stanno indagando su presunti illeciti riguardanti la sanità privata e le forniture di dispositivi di protezione, come la frode da un milione e 200mila euro sulle mascherine anti Covid durante la pandemia ipotizzata dalla procura.

Sempre legata alla pandemia c’è l’ipotesi del falso circa i dati sui contagi Covid, per la quale sono indagati Giovanni Toti e il suo ex capo di Gabinetto, Matteo Cozzani.