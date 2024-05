Emanuele Pozzolo dice che sarebbe stato il capo scorta di Delmastro a sparare alla festa Capodanno

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

Dopo quattro mesi e mezzo Emanuele Pozzolo ha indicato nel capo scorta di Andrea Delmastro colui che avrebbe fatto partire lo sparo alla festa di Capodanno di Rosazza che ha ferito Luca Campana. Il parlamentare di Fratelli d’Italia (sospeso dal partito) è l’unico indagato nell’inchiesta, secondo la procura di Biella sarebbe stato lui a sparare.

Sparo di Capodanno, Pozzolo ascoltato in Procura

Nella giornata di lunedì 13 maggio 2024 il deputato di Fratelli d’Italia Emanuele Pozzolo è stato ascoltato alla procura di Biella dagli investigatori impegnati nelle indagini sul ferimento di Luca Campana, raggiunto da un colpo di pistola nella notte di Capodanno durante una festa a Rosazza (Biella).

Era stato lo stesso parlamentare a chiedere alla pm di essere sentito, una richiesta che era arrivata due settimane fa, dopo la chiusura dell’indagine e pochi giorni prima che scadessero i termini.

Secondo Pozzolo a sparare sarebbe stato il capo scorta di Delmastro

Come riporta Repubblica, nel corso dell’interrogatorio, durato oltre quattro ore, Pozzolo ha ribadito di non essere stato lui a sparare. Ma a differenza di quanto detto in precedenza, ha fatto il nome di chi secondo lui avrebbe fatto partire il colpo.

Il deputato ha detto che il colpo sarebbe partito accidentalmente dalla sua pistola, un piccolo revolver North American Arms LR22, mentre veniva maneggiata da Pablito Morello, agente della polizia penitenziaria all’epoca capo scorta del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro, di Fratelli d’Italia.

Pozzolo ha raccontato agli investigatori di essersi fatto avanti solo ora perché si aspettava che in questi mesi fosse Morello a raccontare come andarono davvero le cose.

Fonte foto: Facebook Emanuele Pozzolo Emanuele Pozzolo con Andrea Delmastro in Parlamento

Chiuse le indagini

Emanuele Pozzolo è l’unico indagato, per lesioni personali colpose, omessa custodia di armi e porto abusivo di armi, nell’inchiesta sullo sparo di Capodanno, la procura di Biella ha chiuso le indagini a inizio aprile.

Secondo gli investigatori, in base agli elementi raccolti (diverse testimonianze, esame del dna, test dello stub, perizia balistica) a far partire il colpo che ha ferito ad una gamba Luca Campana, compagno della figlia di Pablito Morello, sarebbe stato il parlamentare.

Ad accusare Pozzolo era stato Campana, che ha querelato il deputato quattro giorni dopo il fatto. Anche Maverick Morello, il figlio del capo scorta, aveva indicato Pozzolo.

Altre persone presenti avevano detto di aver visto Pozzolo maneggiare la pistola durante la serata, ma di non aver visto chi l’aveva in mano al momento dello sparo.