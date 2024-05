Il noto manager Marco Bonanno vive da abusivo a Napoli e non paga l'affitto da mesi: "Fa la bella vita"

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caso del noto manager Marco Bonanno, che vivrebbe da abusivo in una casa all’interno di un palazzo signorile del 1935 nel quartiere Vomero di Napoli, senza pagare l’affitto, è finito al centro di un servizio della trasmissione ‘Fuori dal coro’.

L’appello del proprietario della casa

Il servizio di ‘Fuori dal coro’ ha preso il via con lo sfogo di Andrea, proprietario dell’immobile, dal valore di un milione di euro: "Io in questa situazione non ce la faccio più, mi sono veramente rotto le scatole. Basta, io non ci dormo la notte".

Nel servizio è stata riepilogata così la vicenda: Marco Bonanno, un manager noto in tutta Italia, ha firmato un regolare contratto d’affitto nel 2021, concordando un canone mensile pari a 1800 euro. Da gennaio del 2023, però, avrebbe smesso di pagare, anche le spese condominiali, accumulando un debito nei confronti di Andrea di oltre 30 mila euro.

Lo stesso Andrea ha spiegato: "Il Bonanno a oggi mi deve rate mensili sui 25 mila euro e rate condominiali sui 5 mila euro. Siamo sui 30 mila euro. Pago le tasse su affitti non percepiti, la situazione è inverosimile".

Un giudice del Tribunale di Napoli ha convalidato lo sfratto per lo scorso 28 febbraio 2024, ma Bonanno non se n’è andato. Il primo accesso dell’ufficiale giudiziario avvenuto il 7 maggio è andato a vuoto.

Lo sfogo di Andrea è proseguito così: "Questa storia mi sta esasperando. Sta lì. non paga e fa la bella vita. Questa cosa non mi piace, deve finire". E ancora: "I miei genitori non ci sono più e io ci tengo veramente molto a quella casa. Voglio che ritorni al sottoscritto".

Le parole del portiere del palazzo

Nel servizio di ‘Fuori dal coro’ sono state proposte anche le parole del palazzo dove si trova l’appartamento: "Non abita più qua, Credo che lo usi solo per lavoro. Si è trasferito un annetto fa".

Chi è Marco Bonanno

Il servizio ha ripercorso anche la storia personale di Marco Bonanno, noto imprenditore conosciuto in tutta Italia che, nel 2022, ha tentato il grande passo con l’acquisto del Novara calcio. In seguito Bonanno è finito agli arresti domiciliari per reati economici e nel 2023 è stato arrestato in un’inchiesta su una presunta frode milionaria, con sequestro di oltre 7 milioni di euro. Bonanno avrebbe scontato gli arresti domiciliari nella casa di Andrea.