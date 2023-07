Tartaruga-alligatore sequestrata a Pianezza vicino Torino: animale aggressivo, trovata vicino a parco giochi

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Animale esotico ritrovato a Torino. Una testuggine alligatore, rettile aggressivo originario del Nord America, è stato catturato a Pianezza, in provincia di Torino. Si trovava in un canale nei pressi di un parco giochi.

Il ritrovamento dell’animale

Nella giornata di oggi giovedì 27 luglio i carabinieri del nucleo CITES (Convenzione sul commercio internazionale delle specie minacciate di estinzione) del gruppo forestale di Torino hanno sequestrato un animale esotico a Pianezza, in provincia di Torino.

Si tratta di un esemplare di Macrochelys Temminckti, meglio conosciuta con il nome di testuggine alligatore. Era ben nutrita e in buono stato, con un peso di quasi 16 chili e un carapace largo oltre 40 centrimetri.

Pianezza, dove è stato ritrovato l'esemplare di tartaruga-alligatore

La testuggine è stata trovata in un canale, il Rio Fellone, presso uno stagno creatosi nei pressi di un parco giochi per bambini. Un luogo pericoloso, dato che il rettile è particolarmente aggressivo.

Che animale è la tartaruga-alligatore

La testuggine-alligatore è la specie più grande di questa famiglia di rettili presente nel suo habitat naturale, diffuso nell’America settentrionale. Vive sul fondo dei lumi, ha una testa triangolare e una coda molto lunga.

Il suo peso rimane sotto i 100 chili, ma è la sua mascella ad essere molto pericolosa. È in grado infatti di sprigionare una pressione di 71 chilogrammi per centimetro quadrato, paragonabile a quella di un leone o di uno squalo.

Si tratta inoltre di una specie a rischio, classificata nel grado di pericolo minore tra quelli dedicati alle specie minacciate, quello vulnerabile. La vendita e la detenzione di questo animale è vietata in Italia.

Come è arrivata in Italia la tartaruga alligatore di Torino

Una volta catturata, la testuggine-alligatore ritrovata in provincia di Torino è stata esaminata, scoprendo che era assente qualsiasi tipo di sistema di identificazione su di essa.

Questo ha portato a concludere che l’animale sia stato fatto entrare nel nostro paese illegalmente dopo essere stato importato all’estero.

Le ipotesi dei carabinieri riguardo il motivo per cui si trovasse in libertà ruotano attorno ad un abbandono per una partenza estiva dei propri padroni oppure all’eccessiva crescita del rettile, che da adulto diventa pericoloso anche per l’uomo.