Catturata l'orsa JJ4 che ha ucciso il runner in Trentino: quando si deciderà l'abbattimento dell'animale

È stata catturata nella notte tra lunedì 17 e martedì 18 aprile 2023 l’orsa JJ4, l’animale ritenuto responsabile dell’aggressione e dell’uccisione lo scorso 5 aprile del runner Andrea Papi a Caldes. Ad annunciarlo è stata la Provincia Autonoma di Trento che ora attende l’udienza del Tar per decidere sull’abbattimento del plantigrado.

Catturata orsa JJ4 in Trentino

L’orsa JJ4 è stata catturata nella notte in Trentino ed è stata trasportata al centro di recupero della fauna alpina di Casteller, dove resterà in attesa della decisione del Tar di Trento sull’eventuale abbattimento.

Sulla cattura dell’animale, ritenuto responsabile di aver aggredito e ferito mortalmente Andrea Papi nei boschi di Caldes in Val di Sole, il governatore Maurizio Fugatti e l’assessore Giulia Zanotelli faranno il punto su quanto accaduto in una conferenza presso il Palazzo della Provincia autonoma di Trento.

Attesa per la decisione sull’abbattimento

Resta però un mistero su ciò che sarà di JJ4, su cui pende un’ordinanza di abbattimento emessa da Fugatti e sospesa dal Tar di Trento. Secondo quanto si apprende, la decisione finale potrebbe essere presa nel giro di un mese.

Infatti l‘udienza del Tar è fissata per l’11 maggio, data in cui verranno decise le sorti dell’orsa. La sospensione dell’ordinanza è giunta a seguito di alcuni ricorsi promossi da associazioni ambientaliste, tra esse Lav Italia.

Genitori del runner contro l’abbattimento

Intanto Franca Ghirardini, madre di Andrea Papi, si è detta contraria all’abbattimento dell’orsa.

“Sono contro l’abbattimento anch’io, però anche loro si mettano una mano sulla coscienza perché se succedesse a uno dei loro figli non so cosa farebbero. Io voglio giustizia e basta per mio figlio” ha detto la donna a La Vita in Diretta. Poi ha aggiunto: “La popolazione qui non sapeva di avere 4 orsi problematici”.

Nelle parole dei genitori di Andrea anche tanto dolore e rabbia per quanto avvenuto al figlio: “Non potremo mai perdonare i responsabili. Ci sono stati 8 casi, non sono serviti ancora a togliere gli orsi o a limitarli in Trentino o in Val di Sole?”.

Orsa JJ4, le precedenti aggressioni

Come vi avevamo raccontato, l’orsa JJ4 era già nota per alcune aggressioni. Figlia di Jurka, l’orsa ha 17 anni ed è tra le più anziane in Trentino e si aggirava da mesi nella zona.

Nel giugno 2020, sul monte Peller, aggredì due persone e venne radiocollarata per un maggiore monitoraggio dopo che l’ordinanza di abbattimento venne respinta e annullata dal Tar. Nel pomeriggio del 5 aprile, però, sembra che il collare non funzionasse e che quindi non fosse tracciata mentre si spostava indisturbata nel luogo dove poi ha aggredito e ferito mortalmente Andrea Papi.