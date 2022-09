Al parco della Villa Reale di Monza è ricomparso un animale maestoso: il video dell'avvistamento

Chi si reca per una gradevole passeggiata nel parco della Villa Reale di Monza, in zona Mulini Vecchi, potrebbe ritrovarsi faccia a faccia con un animale tanto insolito quanto meraviglioso: un cervo. Già a novembre 2021 l’animale era stato avvistato nel parco, ma da allora se ne erano perse le tracce… fino ad oggi.

Ripreso in un video amatoriale, il cervo trotterella tra gli alberi del parco approfittando della tranquillità della zona. In risposta alle numerose segnalazioni, il Consorzio della Villa Reale e del Parco di Monza ha raccomandato i visitatori di non provare a interagire con l’animale.

Il cervo potrebbe essere giunto a Monza seguendo il corso del Lambro. La situazione è tenuta sotto controllo dal Consorzio e la Regione Lombardia, che hanno chiesto il supporto di un gruppo di intervento, composto dai tecnici specializzati del Parco dello Stelvio e dalle autorità sanitarie dell’ Ats.