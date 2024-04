Taglia capelli quasi a zero alla fidanzata ad Angri vicino Salerno: arrestato e accusato di stalking aggravato

Giornalista pubblicista esperto del mondo dello sport e della politica, scrive anche di attualità ed economia. Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano e lavorare per importanti testate.

Un 21enne è stato arrestato ad Angri, in provincia di Salerno, con l’accusa di stalking aggravato ai danni della fidanzata alla quale, tra l’altro, aveva rasato anche i capelli. Le manette sono scattate dopo che la giovane ha presentato denuncia per l’accaduto.

Aggressioni e stalking alla fidanzata

La denuncia è stata presentata da una giovane di Angri, nel Salernitano, che per otto mesi è stata vittima del suo fidanzato. La giovane, infatti, ha raccontato che già dalle prime settimane di fidanzamento il 21enne si era dimostrato ossessivo e geloso.

Il ragazzo, infatti, non solo era possessivo, ma faceva di tutto affinché nessun altro uomo potesse notare in strada la giovane. La ragazza, infatti, era stata costretta dal 21enne a cambiare abitudini e anche a vestirsi come fosse un maschio.

Se la 21enne non ubbidiva, il fidanzato l’aggrediva a schiaffi, pugni, strette al collo e gomitate.

Capelli rasati a zero

Nel corso della relazione, durata otto mesi, la ragazza era rimasta vittima di ogni genere di sopruso e violenza. Quella emotiva, prima di tutto, ma anche quella fisica come raccontato alle forze dell’ordine.

Tra queste anche quella che l’ha costretta a tagliarsi i capelli. Il fidanzato, cercando di limitare quanto più possibile la sua bellezza per non farla notare in strada, l’ha addirittura rasata a zero perché voleva somigliasse a un uomo.

Fonte foto: Tuttocittà.it La zona di Angri, in provincia di Salerno

Tra gli episodi più violenti anche un’aggressione causata da un video che ritraeva la ragazza al lavoro, col giovane che l’ha schiaffeggiata perché la 21enne aveva la t-shirt nei pantaloni che, a sua detta, portava a mostrare troppo le forme del fisico.

La denuncia e l’arresto

Un incubo, per la 21enne, terminato quando si è presa di coraggio e ha lasciato il giovane che è stato subito denunciato. Dalle indagini dei carabinieri sono emerse le violenze, ma anche il controllo quotidiano delle telefonate e dei messaggi sul cellulare.

Episodi che sono stati confermati dalla vittima nel corso della prima udienza dinanzi al giudice del Tribunale di Nocera Inferiore e che hanno portato all’arresto dell’ex fidanzato che deve rispondere delle accuse di aggressione e stalking aggravato ai danni della giovane.