Studente 15enne morto a Parigi massacrato di botte da coetanei fuori dalla scuola: deceduto in ospedale

È stato pestato a morte da un gruppo di coetanei all’uscita da scuola e, dopo un giorno di agonia in ospedale, non è sopravvissuto alle conseguenze dell’aggressione. Un ragazzo di 15 anni ha perso la vita nel pomeriggio di venerdì 5 aprile a Evry, banlieue di Parigi, dopo essere stato massacrato di botte nella giornata di giovedì 4 fuori dalla scuola media che frequentava. Secondo la procura locale che sta indagando sull’episodio, il minorenne sarebbe stato ucciso da un branco di adolescenti con il viso coperto dal passamontagna, per ragioni ancora sconosciute.

L’aggressione all’uscita da scuola

Da quanto riportato dai media francesi, l’aggressione mortale è avvenuta intorno alle 16 di giovedì, mentre il ragazzo stava tornando a casa dalla lezione di musica nell’istituto Les Sablons, nel comune di Viry-Châtillon, dove studiava.

Secondo quanto sostenuto dal sindaco del paese a pochi chilometri da Parigi, Jean-Marie Vilain, il 15enne “è stato aggredito fra due rampe di scale da 3 o 4 persone che l’hanno riempito di botte, l’hanno massacrato”. L’adolescente sarebbe stato pestato a sangue da un branco di coetanei con indosso un passamontagna. A lanciare l’allarme un passante, che ha trovato la vittima minorenne riversa a terra.

Le indagini sulla morte dello studente a Parigi

Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta per omicidio e violenza di gruppo. Mentre sono in corso gli interrogatori di testimoni e residenti della zona in cui è avvenuto il pestaggio, nel pomeriggio di venerdì 5 aprile sarebbe stato fermato un 17enne.

Nelle prossime ore dovrebbe essere effettuata l’autopsia sul corpo della vittima. Intanto, gli inquirenti sono al lavoro per risalire alle ragioni ancora sconosciute che hanno portato alla brutale aggressione.

“Nulla lascia pensare che si tratti di una rissa fra bande di quartiere, il movente non è assolutamente chiaro“, ha dichiarato all’emittente BfmTv la viceprefetto, Frédérique Camilleri.

Le reazioni

“Di fronte a questo crimine barbaro e alla violenza la nostra società non si piegherà, i colpevoli saranno individuati e puniti” aveva scritto su ‘X’ la portavoce del governo francese, Prisca Thevenot.

L’uccisione del 15enne è stata commentata anche dal presidente francese Emmanuel Macron, che ha condannato con forza l’accaduto. “Saremo fermissimi contro qualsiasi forma di violenza. E dobbiamo proteggere le scuole da questi fenomeni” ha dichiarato il Capo di Stato durante una visita a una scuola di Parigi.