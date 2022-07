Corriere morto durante una consegna a causa del caldo: collassato nel furgone, aveva 24 anni

Stroncato da un colpo di calore dopo aver effettuato una consegna con il corriere Ups. Esteban Chavez Jr., 24 anni, stava consegnando pacchi vicino a Pasadena, in California, nel pomeriggio di sabato 2 luglio quando ha perso conoscenza nel suo furgone. Ha perso la vita poco dopo aver chiamato i soccorsi che, giunti sul posto, non hanno potuto che constatare la morte del giovane.

Sviene nel furgone e poi muore

La famiglia crede che il ragazzo sia stato stroncato da un colpo di calore. “È stato così veloce”, ha dichiarato alla stampa americana il padre. “Ha compiuto 24 anni venerdì ed è morto il giorno dopo”.

Il padre ha dichiarato inoltre che è stato “doloroso”, per lui, non essere stato lì ad aiutare suo figlio quando si è sentito male. “Fa male, è un dolore che non andrà mai via. Ed è qualcosa che non auguro a nessuno, l’esperienza di perdere un figlio”.

Chi era il ragazzo morto

Secondo la stampa locale, la causa della morte del giovane è ancora oggetto di indagine da parte dei medici.

Chavez – un fan sfegatato dei Los Angeles Dodgers che una volta si è fatto un selfie con il manager Dave Roberts durante una consegna – era con la compagnia da quattro anni e amava il suo lavoro.

“Siamo profondamente addolorati per la perdita del nostro pilota Esteban Chavez e porgiamo le nostre più sentite condoglianze alla sua famiglia e ai suoi amici” Stiamo collaborando con le autorità investigative e “stiamo rispettosamente rispondendo alle loro domande su questo incidente”, si legge in una dichiarazione diffusa da Ups.

Temperature alle stelle in California

Nelle ultime settimane, sono state registrate temperature record in tutta la California, in particolare nella parte meridionale.

Van Nuys e Pasadena hanno raggiunto i 38 gradi, mentre nello stato della Arizona sono stati superati i 40 gradi.