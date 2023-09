Spari da un'auto a San Felice Circeo con una carabina, 7 feriti e 2 arresti: denunciati anche due minorenni

Giornalista appassionato di fact checking, crime e pizza. Tabagista e caffeinomane, dal 2016 collabora con Bufale.net e dal 2018 lavora per Optimagazine nella sezione musica. Divoratore di libri d'inchiesta, dischi e carboidrati, combatte il disturbo d'ansia con iniezioni di metal e shoegaze.

Sono stati attimi di terrore a San Felice Circeo, quando un gruppo di giovanissimi ha imbracciato una carabina e ha seminato il panico tra residenti e vacanzieri sparando ad altezza d’uomo da un’auto in corsa. Una corsa per puro divertimento iniziata a Terracina. Le segnalazioni alle forze dell’ordine sono state molteplici e la baby gang è stata fermata dopo aver ferito sette persone.

Spari da un’auto in corsa a San Felice Circeo, cos’è successo

Come riportano ‘Il Fatto Quotidiano’ e ‘Il Messaggero’, l’allarme è scattato nel pomeriggio di venerdì 8 settembre tra Terracina e San Felice Circeo, centri importanti per i villeggianti in provincia di Latina.

Quattro ragazzi giovanissimi, a bordo di un’auto, sono partiti da Terracina e hanno cominciato a sparare ad altezza d’uomo con una carabina ad aria compressa lungo i locali della movida.

A San Felice Circeo (Latina) quattro giovanissimi hanno seminato il panico tra residenti e villeggianti sparando con una carabina ad altezza d'uomo da un'auto in corsa

Immediate le segnalazioni ricevute dai carabinieri dai due comuni del litorale pontino.

Nel frattempo gli occupanti dell’auto in corsa hanno ferito sette persone in modalità diverse, ora alle spalle, ora al collo e ora alle orecchie.

Fortunatamente non sono stati registrati feriti gravi.

Le persone colpite hanno ricevuto una prognosi tra i sette e i dieci giorni.

L’arresto

I carabinieri, ricevute le segnalazioni, sono partiti all’inseguimento dell’auto in corsa e i quattro giovanissimi sono stati fermati in via Tittoni, a San Felice Circeo.

A bordo dell’auto – scrive ‘Fanpage’ – c’erano cinque ragazzi, uno dei quali è riuscito a darsi alla macchia.

I carabinieri hanno arrestato due ragazzi, sottoposti “al regime degli arresti domiciliari in attesa del rito direttissimo previsto per domani, sabato 9 settembre 2023″.

Nell’episodio sono coinvolti anche due minorenni che per il momento sono stati denunciati a piede libero.

I reati contestati sono violenza e lesioni aggravate ad incaricato di un pubblico servizio, oltre a lesioni aggravate da motivi abietti e futili mediante l’utilizzo di armi.

Si parla di “incaricato di in pubblico servizio” perché il gruppo ha ferito anche una guardia giurata.

I ragazzi trasportavano armi e cocaina

Come riporta ‘Il Fatto Quotidiano’, i carabinieri hanno perquisito l’auto sulla quale viaggiava la baby gang.

All’interno dell’autovettura, oltre all’arma usata per seminare il panico, i militari hanno rinvenuto un coltello multiuso insieme a proiettili in metallo e due grammi di cocaina.

Recentemente un’altra baby gang si è resa protagonista di un pestaggio a Bibione, in provincia di Venezia: il gruppo ha aggredito un uomo a seguito di un rimprovero.