Lite tra 80enni in spiaggia a San Felice Circeo davanti a tante famiglie: uno accoltella l'altro, denunciato

Una lite scoppiata sotto l’ombrellone a San Felice Circeo, in provincia di Latina, è terminata con un ferito e un denunciato. Protagonisti due ultraottantenni, che si sono pizzicati in spiaggia fin quando uno dei due ha estratto un coltello e ferito l’altro.

Accoltellato sotto l’ombrellone

Secondo quanto riferito dai giornali, sembra che la lite sia scaturita per vecchi rancori tra i due uomini. I due ultraottantenni, imprenditori della provincia di Napoli, avrebbero cominciato a pizzicarsi sotto l’ombrellone rivangando antiche ruggini fino a quando dalle parole si è passati ai fatti.

I due, già noti alle forze dell’ordine, hanno alzato i toni e poi uno dei due ha estratto un coltello da cucina e ferito l’altro.

L’intervento dei bagnanti

All’accoltellamento hanno assistito anche le altre persone che stavano trascorrendo la giornata in spiaggia a San Felice Circeo. In tanti, presenti per cercare di combattere le temperature elevatissime con qualche bagno in mare, si sono sono accorti di quanto stava accadendo e alcuni hanno dato all’allarme.

Sul posto sono arrivati i carabinieri della stazione di San Felice Circeo, coordinati dal comandante della compagnia di Terracina Saverio Loiacono, che hanno provveduto a bloccare e disarmare l’aggressore. Il coltello è stato posto sotto sequestro.

Mentre le forze dell’ordine hanno preso in custodia uno dei due imprenditori, l’altro è stato soccorso dai presenti e dal personale sanitario che lo ha trasportato all’ospedale Goretti di Latina.

Un denunciato e un ferito

L’80enne fermato dai carabinieri è stato quindi denunciato per lesioni e porto abusivo di oggetti atti ad offendere. Ai carabinieri spetterà ora ricostruire quanto accaduto e di risalire alle motivazioni del gesto che avrebbe potuto comportare conseguenze molto più gravi. Secondo una prima ricostruzione sembra che dietro l’aggressione ci siano dissapori che affondano le radici molto indietro nel tempo.

L’altro imprenditore, trasportato all’ospedale Goretti di Latina, ha riportato solo ferite lievi. Per lui, infatti, soltanto delle ferite superficiali e l’uomo non è in pericolo di vita.