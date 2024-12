Supermercati aperti a Natale e Santo Stefano, l'elenco di chi non chiude il 25 e il 26 dicembre

Anche a Natale non mancheranno gli invitati in ritardo alla ricerca di un panettone o i cuochi dell’ultima ora con la dispensa semivuota. Per il 25 dicembre tutte le catene della grande distribuzione hanno deciso di chiudere, ma alcuni negozi potrebbero essere aperti in stazioni o aree turistiche. Orari ridotti invece il 24 e il 26 nella maggior parte di iper e supermercati: ecco le informazioni sui principali marchi.

I supermercati aperti da Aldi a Carrefour

Se alla Vigilia i supermercati Aldi rimarranno aperti con orari regolari, a Natale la multinazionale tedesca presente in sei regioni del Nord Italia ha deciso di chiudere i battenti. Il 26 dicembre, invece, i punti vendita saranno attivi con orario domenicale, generalmente dalle 8.30 alle 20.30.

Anche Coop ha stabilito la chiusura per il 25 dicembre e l’apertura solo il 24 dicembre, ma con orari ridotti, in linea di massima dalle 8.00 alle 19.00. Saracinesche chiuse per la rete di cooperative diffusa in tutta Italia anche il 26 dicembre.

Più flessibile la politica dei punti vendita Carrefour, con orari variabili in base alla regione e da comune comune. In linea generale, il 24 dicembre i supermercati dell’azienda francese Carrefour saranno aperti, mentre il 25 e il 26 dicembre no, ma in ogni caso è consigliabile controllare sul sito ufficiale.

Gli orari a Natale 2025 di Esselunga, Famila e Iper

Esselunga ha deciso di abbassare le saracinesche dei punti vendita sia a Natale sia a Santo Stefano. Il 24 dicembre, invece, i supermercati della grande Esse rimarranno aperti dalle 7.30 alle 20.00.

Stessa strategia adottata da Famila, che chiuderà completamente il 25 e 26 dicembre con aperture il 24 dicembre, ma con orari ridotti, generalmente dalle 8.00 alle 19.00.

Previsti orari speciali per la Vigilia anche nei supermercati Iper dalle 8.00 alle 20.00, mentr Il 25 dicembre, invece, tutti le sedi saranno chiuse. Il 26 dicembre i punti vendita torneranno operativi regolarmente dalle 7.30 alle 21.30.

Le aperture di Lidl, MD e Pam

Chiusi a Natale anche le sedi Lidl distribuite in tutta Italia, che il 24 dicembre resteranno aperte ma con orario ridotto. A Santo Stefano, invece, le attività potranno essere diversi da comune a comune e per questo è meglio controllare prima sul portale della catena tedesca.

Saracinesche abbassate sia il 25 sia il 26 negli esercizi a insegna MD, con apertura dalle 8.00 alle 19.00 il 24 dicembre. Gli orari potrebbero variare per i punti vendita all’interno dei centri commerciali.

Anche Pam ha deciso di chiudere il giorno di Natale, lasciando i propri negozi aperti alla Vigilia di Natale dalle 8.00 alle 20.00 e il giorno di Santo Stefano dalle 8.00 alle 19.00.