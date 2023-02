SONDAGGIO - Zelensky chiede più armi per l'Ucraina, sei favorevole all'invio?

A poco meno di un anno esatto dall’inizio della guerra in Ucraina il presidente Volodymyr Zelensky continua a chiedere ai partner occidentali l’invio di armi sempre più sofisticate. In occasione della sua recente visita a Bruxelles ha ribadito la necessità di ottenere il prima possibile nuovi tank, missili a lungo raggio e jet militari.

Proprio la fornitura dei caccia sembra essere sempre meno un tabù. “Inviare aerei della Nato per istituire una no-fly zone comporterebbe un nostro coinvolgimento diretto, ma fornirli agli ucraini affinché li possano usare è un’altra cosa“, ha affermato il segretario del’Alleanza Jens Stoltenberg.

Intanto anche in Italia il tema degli aiuti militari a Kiev resta in primo piano. Il ministro degli Esteri Antonio Tajani ha ribadito che il Paese sta dalla parte dell’Ucraina ma ha sottolineato che “questo non vuol dire che invieremo armi in grado di attaccare la Russia”. “Non siamo certo contro il popolo russo – ha precisato – ma sosteniamo appieno la resistenza di Kiev”.

Tu sei d’accordo a continuare a inviare armi all’Ucraina? Dì la tua attraverso il sondaggio.

