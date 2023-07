Si tuffa nel lago di Endine per aiutare la figlia della compagna e non riemerge: scomparso 32enne a Ranzanico

Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano. Scrivo di economia, sport e attualità per varie testate

Scomparso dopo il tuffo. A Ranzanico, paese sul lago di Endine, un uomo di 32 anni si è buttato in acqua per aiutare una ragazza di 17 anni ma non è più riemerso. Era in gita con la famiglia su un pedalò. Le ricerche sono ancora in corso.

La gita al lago e la tragedia

Nella giornata di domenica due luglio un uomo di 32 anni, Orlando Gonzalez Puma, è scomparso nel lago di Endine, in val Cavallina, provincia di Bergamo.

Stava trascorrendo una giornata nella località di Ranzanico con la famiglia, quando la figlia della sua compagna, 17 anni, è andata in difficoltà mentre stava nuotando.

Fonte foto: Tuttocittà La zona del lago di Endine dove è scomparso Orlando Gonzalez Puma

L’uomo si è quindi tuffato dal pedalò sul quale si trovava per aiutare la ragazza, riuscendo a portarle un salvagente. Mentre tornava verso l’imbarcazione però, è sprofondato sotto la superficie dell’acqua e non è più riemerso.

Il soccorsi e le ricerche

Immediatamente le due, insieme ad un amico che accompagnava la famiglia nella gita, hanno chiamato il 112. I soccorsi sono arrivati immediatamente: da Entratico l’ambulanza della Croce Rossa e da Lovere i vigili del fuoco.

Un primo sopralluogo di questi ultimi non ha dato esito, e quindi sono stati chiamati i sommozzatori da Milano per procedere alle ricerche subacquee.

Le immersioni sono proseguite fino alle 23, anche con l’aiuto dei colleghi di Torino, arrivati per dare il cambio ai vigili del fuoco arrivati per primi sul luogo della scomparsa. Le operazioni non hanno ancora dato risultati.

Il secondo scomparso in pochi giorni nel lago di Endine

Non è la prima volta, durante questo inizio dell’estate, che un bagnante scompare nelle acque del lago di Endine. Il 22 giugno un ragazzo di 17 anni aveva subito la stessa sorte vicino alla località di Spinone al Lago.

In questo caso il giovane era stato ritrovato in breve tempo, ma l’intervento dei soccorsi non ha potuto fare nulla per salvargli la vita.

Poche ormai anche le speranze di ritrovare vivo Orlando Gonzalez Puma. Le ricerche dei sommozzatori ricominceranno in mattinata, quando le condizioni di luce lo permetteranno.