Si dimette l'assessore alla Sanità della Puglia Rocco Palese: il governatore Emiliano verso il rimpasto

Caos in giunta. L’assessore alla Sanità della Puglia Rocco Palese si è dimesso, il secondo dopo l’addio dell’assessora all’ambiente Anna Grazia Maraschio. Il presidente Michele Emiliano verso un mini rimpasto.

Le dimissioni dell’assessore alla sanità Rocco Palese

Nella serata di lunedì 23 aprile l’assessore alla Sanità della giunta della Regione Puglia Rocco Palese ha presentato al governatore Michele Emiliano le proprie dimissioni, che stando a quanto riportato dall’agenzia di stampa Ansa sono state accettate.

“Considerata l’attuale situazione politica ho ritenuto opportuno formalizzare le mie dimissioni da assessore, anche nella speranza che questo possa favorire una più rapida soluzione che consenta al Governo regionale di riprendere e continuare a lavorare per il bene dei cittadini pugliesi” ha dichiarato Palese.

L’ormai ex assessore alla Sanità e sue figlia sono comparsi all’interno dell’indagine che ha portato all’arresto di Salvatore Ruggeri, ex Udc e poi Popolari per Emiliano. Nessuno dei due è però indagato.

Le indagini sulla politica in Puglia

Nelle ultime settimane la politica pugliese è stata scossa da alcune indagini che hanno riguardato sia il Consiglio e la Giunta regionali che il Comune di Bari, che rischia di essere commissariato.

Le indagini si sono concentrate su alcuni casi di voto di scambio e hanno portato all’arresto di Salvatore Ruggeri. Palese si è però sempre dichiarato estraneo a quanto accaduto:

“Solo alla fine del 2020 sono stato nominato direttore del distretto, e quindi ben dopo il percorso lavorativo di mia figlia. Quindi anche rispetto a questo ruolo non c’è alcun nesso tra le due vicende. Certo di aver offerto alla stampa tutti i chiarimenti del caso nel segno della trasparenza e correttezza, valori che hanno da sempre ispirato il mio lavoro” aveva dichiarato l’assessore.

Il mini rimpasto del presidente Emiliano

Con il procedere delle indagini, sembrava essersi fatta largo l’ipotesi di un azzeramento della giunta regionale guidata da Michele Emiliano. Le dimissioni di Palese sembrano però aver scongiurato questa evenienza.

Sembra invece che il governatore della Puglia procederà a un rimpasto limitato, con l’entrata in giunta di tre nuove figure a fronte delle due defezioni che il governo della Regione ha dovuto subire.

Serena Triggiani avrà la delega all’Ambiente, ciclo rifiuti e bonifiche, parchi, rischio industriale, politiche abitative, crisi industriali e politiche di genere. Viviana Matrangola invece quella a Cultura, tutela e sviluppo delle imprese culturali, legalità e antimafia sociale. Infine della consigliera regionale del Pd Debora Ciliento che diventa titolare dell’assessorato ai Trasporti e mobilità sostenibile.