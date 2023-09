Si arrampica nudo sulla statua di piazza della Signoria a Firenze: fermato l'imbrattatore Vaclav Pisvejc

Un uomo si è arrampicato nudo sulla statua di piazza della Signoria a Firenze, poi è stato fatto scendere dalla polizia locale e identificato. Secondo i primi lanci di stampa si tratterebbe di Vaclav Pisvejc, un noto imbrattatore seriale già protagonista di episodi analoghi. Pisvejc ha agito sotto gli occhi dei turisti nel pieno pomeriggio di domenica 24 settembre.

Nudo sulla statua di piazza della Signoria a Firenze

Come riporta ‘La Nazione’, un uomo si è arrampicato nudo sulla statua di Ercole e Cacco in piazza della Signoria, di fronte a Palazzo Vecchio, sotto lo sguardo attonito dei turisti a Firenze.

Si tratta di Vaclav Pisvejc, un cittadino ceco già protagonista di altre provocazioni plateali. L’uomo aveva sul corpo la scritta ‘censurato‘, ma la sua performance è durata poco.

Fonte foto: ANSA Un cittadino ceco si è arrampicato nudo sulla statua di piazza della Signoria a Firenze. Nella foto il momento dell’arresto

In quel momento nel capoluogo toscano era in corso la manifestazione ‘Corri la vita’.

‘La Nazione’ parla di attimi di caos una volta che Pisvejc si è arrampicato sulla statua. Sul posto sono prontamente intervenute le forze dell’ordine.

L’intervento delle forze dell’ordine

Una volta che Pisvejc ha raggiunto la statua mostrandosi nudo di fronte ai turisti – alcuni dei quali hanno immortalato il momento con i telefonini – sono prontamente intervenuti gli uomini della polizia locale, i vigili del fuoco e i carabinieri.

I militari lo hanno raggiunto sulla statua e lo hanno coperto, per poi riportarlo a terra e identificarlo.

I carabinieri lo hanno arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e, secondo ‘La Nazione’, deturpamento di beni culturali e atti osceni.

I funzionari di Palazzo Vecchio hanno anche effettuato un sopralluogo per rilevare possibili danni.

I danni secondo il sindaco Dario Nardella

La nota del primo cittadino di Firenze Dario Nardella non si è lasciata attendere.

Nardella ha commentato l’episodio in un post pubblicato su Facebook: “Il solito guastatore e imbrattatore seriale, già noto alle forze dell’ordine, ha pensato bene di esibirsi nuovamente in piazza Signoria danneggiando la statua di Ercole e Caco e commettendo un gesto gravissimo. L’uomo è stato arrestato. Ringrazio la polizia municipale e i carabinieri per l’immediato intervento”.

Ancora, Nardella ha riferito che “ci sono danni“, nello specifico lesioni al marmo del basamento e sugli stucchi impiegati nelle recenti operazioni di restauro.

Chi è Vaclav Pisvejc

Nel marzo 2022 il cittadino ceco, sempre in piazza della Signoria, ha imbrattato di giallo e blu la statua del Leone Rampante per manifestare il suo sostegno all’Ucraina.

Sempre nel 2022, inoltre, e sempre in piazza della Signoria, Vaclav Pisvejc ha dato fuoco al drappo nero usato per coprire il David e in quell’occasione è stato arrestato per incendio doloso.

Ancora una volta Firenze è teatro di gesti eclatanti: nel mese di agosto qualcuo aveva imbrattato il colonnato corridoio Vasariano.