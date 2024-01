Shawn Barber campione del salto con l'asta morto a soli 29 anni: il corpo trovato nella sua casa in Texas

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Tragedia nel mondo dell’atletica: il canadese Shawn Barber, campione del mondo di salto con l’asta nel 2015, è stato trovato morto nella sua abitazione in Texas a 29 anni.

L’annuncio dell’agente di Shawn Barber

A dare l’annuncio della morte di Shawn Barber è stato il suo agente Paul Doyle, che, in alcune dichiarazioni riportate dall”Associated Press’, ha riferito che l’atleta è stato trovato senza vita nella sua casa di Kingwood, in Texas. L’agente ha dichiarato: “Più che un semplice atleta, Shawn Barber era una persona di buon cuore che metteva sempre gli altri davanti a se stesso. È tragico perdere una persona così brava e così giovane”.

Sui social network ha scritto: “Un amico che non sarà mai dimenticato. Attualmente è il detentore del record canadese di salto in alto con 6 metri ed è stato campione del mondo nel 2015. Shawn è stato anche finalista olimpico ai Giochi olimpici di Rio De Janeiro 2016. Ci mancherà tantissimo”.

La causa della morte di Shawn Barber

Stando a quanto riferito dall”Associated Press’, Shawn Barber sarebbe morto per non meglio precisate “complicazioni mediche“. Shawn Barber aveva avuto problemi di salute. Shawn Barber lascia la madre Ann, il padre George e il fratello David.

Vita e carriera di Shawn Barber

Nato nel 1994 a Las Cruces, in New Mexico, Stati Uniti d’America, Shawn Barber aveva la cittadinanza americana come il padre George ma gareggiava per il Canada.

Nel 2015, appena ventunenne, Barber conquistò il titolo iridato nel salto dell’asta a Pechino saltando 5,90 metri. Nello stesso anno vinse i Giochi panamericani. Nel 2016, Barber saltò 6 metri stabilendo il suo record personale a Reno e fu anche finalista alle Olimpiadi di Rio. Fu anche 5 volte campione nazionale canadese e 3 volte campione Ncaa.

Il saltatore con l’asta Shawn Barber in azione.

Il ricordo di Alysha Newman

La saltatrice in alto canadese Alysha Newman ha condiviso su Instagram diverse foto in compagnia di Shawn Barber e ha scritto: “Vorrei poter dire che il paradiso ha ricevuto un altro angelo, ma se devo essere onesta era troppo presto. Shawn, mio ​​compagno di squadra, mio ​​caro amico e confidente. Sono onorato di aver avuto il tuo stesso percorso di vita”.