Shalke 04, trovato morto un tifoso nel ritiro del club: la nota della squadra

Shalke 04 a lutto. Il club della Bundesliga, tramite una nota stampa, ha reso noto che un suo tifoso di 50 anni è stato trovato morto nel ritiro di Mittersill, dove la squadra sta preparando la nuova stagione.

Shalke 04, tifoso morto: ancora da chiarire le cause del decesso

Il club ha espresso cordoglio e solidarietà alla famiglia. Restano da chiarire le cause del decesso.

“Triste notizia per la famiglia del club dello Schalke: un tifoso dei Royal Blues è morto al ritiro di Mittersill per cause ancora da chiarire. L’FC Schalke 04 manda un pensiero alla sua famiglia e ai suoi amici. A loro va la nostra più profonda vicinanza”. Questa la nota con la quale la squadra tedesca ha annunciato la triste notizia.

Traurige Nachrichten für die Schalker Vereinsfamilie: Im Trainingslager in Mittersill ist aus noch ungeklärten Gründen ein Anhänger der Königsblauen verstorben. Der FC Schalke 04 ist in Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden. Unser tiefes Mitgefühl gilt ihnen. pic.twitter.com/f7kaZEzVRR — FC Schalke 04 (@s04) July 14, 2022

Cosa si sa della vittima

La vittima, secondo alcune voci riportate dai media tedeschi, era malato da tempo. Il corpo senza vita sarebbe stato trovato al National Park Center.

La commemorazione

Da anni il 50enne seguiva la squadra supportandola. Nella giornata di ieri, giocatori, staff e tifosi presenti allo stadio hanno tenuto un minuto di silenzio.