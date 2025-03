Sgomberato a Sanremo l'albergo occupato da sei tunisini: i dettagli dell'operazione

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Sei cittadini tunisini sono stati denunciati per invasione di edifici a Sanremo. Gli uomini, di età compresa tra i 35 e i 45 anni, sono stati trovati in un albergo abbandonato e utilizzato come dormitorio. L’operazione è stata condotta dalla Polizia di Stato e dalla Polizia Locale nella mattinata del 17 marzo.

Controllo e identificazione

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, il controllo è avvenuto in un albergo situato in Via Mazzini, ormai dismesso da tempo. All’interno della struttura, gli agenti hanno rintracciato 6 stranieri irregolari sul territorio nazionale, tutti di nazionalità tunisina e con precedenti di polizia. Gli uomini sono stati accompagnati presso gli uffici del Commissariato per l’identificazione.

Denunce e provvedimenti

Dopo l’identificazione, tutti i soggetti sono stati denunciati all’Autorità Giudiziaria per invasione di edifici. Inoltre, uno di loro è stato deferito per ricettazione, poiché trovato in possesso di un capo d’abbigliamento rubato da un’auto parcheggiata in Piazzale Carlo Dapporto circa due settimane prima. Gli stranieri sono stati poi messi a disposizione dell’Ufficio Immigrazione della Questura di Imperia.

Espulsioni e rimpatri

Valutate le loro posizioni, il Prefetto della Provincia di Imperia ha emesso un Decreto di Espulsione per 4 dei 6 tunisini, con l’ordine di lasciare il territorio nazionale entro 7 giorni. Gli altri due sono stati accompagnati al Centro di Permanenza per i Rimpatri di Gradisca d’Isonzo per un successivo rimpatrio. Maggiori dettagli sono disponibili su Imperia.

Fonte foto: IPA