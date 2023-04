Scossa di terremoto a Umbertide di magnitudo 3.3: gente in strada e scuole evacuate in provincia di Perugia

Giornalista professionista, scrivo di cronaca, politica ed economia: ho lavorato per La Repubblica, La Stampa, Sky, Il Manifesto, Ansa, Rai e QuiFinanza. In passato mi sono occupato anche di Social Media Management e Copywriting in varie agenzie di comunicazione (Hub09, Doing, WPP).

Un altro terremoto in Umbria. Una scossa di magnitudo 3.3 è stata registrata poco prima delle ore 9 di lunedì 17 aprile nella zona di Umbertide, in provincia di Perugia. Secondo una prima rilevazione dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) si è verificato a una profondità di 9 chilometri. La scossa è stata avvertita anche in diverse zone del capoluogo umbro. Gente in strada e scuole evacuate, al momento non si registrano danni.

Nuovo terremoto a Umbertide di magnitudo 3.3

La scossa è stata registrata dall’Ingv alle 8:56 nella zona di Umbertide, a una ventina di chilometri da Perugia.

Il sisma è avvenuto a una profondità di 9 chilometri, l’epicentro a 5 chilometri proprio da Umbertide.

Fonte foto: Vigili del Fuoco Vigili del Fuoco al lavoro dopo il terremoto a Umbertide del 9 marzo 2023

Le città in cui è stato avvertito il terremoto

Oltre a Umbertide, il terremoto è stato avvertito anche nelle città di:

Perugia (19 chilometri dall’epicentro);

(19 chilometri dall’epicentro); Foligno (45 chilometri);

(45 chilometri); Arezzo (45 chilometri);

(45 chilometri); Fano (82 chilometri);

(82 chilometri); Pesaro (83 chilometri);

(83 chilometri); Terni (83 chilometri);

(83 chilometri); Siena (85 chilometri);

(85 chilometri); Rimini (88 chilometri);

(88 chilometri); Cesena (96 chilometri);

(96 chilometri); Viterbo (98 chilometri).

Le testimonianze dei residenti

Per il momento non si registrano danni a persone o cose, anche se su Twitter sono tante le segnalazioni, segno che il terremoto è stato avvertito distintamente dalla popolazione.

“Avvertita una scossa di terremoto a Perugia“, scrive un utente.

“Un altro terremoto in Umbria. Ma basta adesso!“, le fa eco una seconda utente.

Scuole chiuse, paura per il campanile

Secondo quanto riferito dall’Ansa, tutte le scuole sono state fatte evacuare.

I bimbi più piccoli sono stati riportati a casa dai genitori, subito accorsi presso i vari istituti.

Un’ordinanza del sindaco, Luca Carizia, stabilisce la chiusura per martedì 18.

A Umbertide – si apprende in Comune – c’è stata anche in questa occasione tanta paura tra i cittadini, ma non si segnalano al momento ulteriori danni, dopo quelli prodotti dell’evento tellurico del 9 marzo scorso, quando si era registrata anche una scossa di magnitudo 4.6 sulla scala Richter. I vigili del fuoco sono tuttavia al lavoro per i sopralluoghi. Al momento gli unici timori riguardano la stabilità del campanile della piazza di Pierantonio, che era stato gravemente danneggiato il 9 marzo.

Il terremoto del 9 marzo a Umbertide

Lo scorso 9 marzo un terremoto di magnitudo 4.6 ha fatto spaventare i residenti di Umbertide e di tutta l’Umbria: il sisma era stato avvertito persino a Firenze.

Martedì 11 aprile un’altra scossa era stata avvertita dalla popolazione residente a Cerreto di Spoleto, sempre in provincia di Perugia.

In quell’occasione la magnitudo era stata inferiore, fermandosi a 2.0.

Il terremoto era comunque stato sentito distintamente a Foligno, Terni, Perugia, L’Aquila, Teramo, Viterbo, Guidonia Montecelio e Tivoli.