Scoperto mini-sommergibile per trasportare la droga, sequestrati oltre 200 kg: il video del mezzo in azione

Un mini-sommergibile per trasportare la droga: non esattamente la sinossi dell’ennesimo film che racconta una delle tante storie sul narcotraffico, bensì una realtà immortalata da un video diffuso dall’ufficio stampa dei carabinieri. Come riporta ‘Ansa’, una rete di narcotrafficanti ha progettato e messo in mare un mini-sommergibile per trasportare le sostanze stupefacenti destinate al traffico internazionale.

Un traffico internazionale che valicava l’oceano, visto che la droga si muoveva tra l’Ecuador, la Spagna, l’Olanda e la Francia. L’attività criminale con l’ausilio del mini-sommergibile andava avanti da un anno, prima del quale i narcotrafficanti si sono serviti di automobili con doppi fondi artigianali. Il mezzo era pilotabile da remoto, senza alcun rischio che qualcuno venisse sorpreso a bordo da parte delle autorità.

A fermare e smascherare l’organizzazione è stata la Dda di Torino, che ha sequestrato 204 chili di droga che include hashish, marijuana e cocaina. Gli arresti sono scattati in Italia su disposizione del gip di Torino, sia nella provincia del capoluogo piemontese che nel territorio di Frosinone. Arresti anche in Albania.

Come riporta ‘Il Messaggero’, le indagini si sono concluse grazie alla cooperazione tra la Dda e il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, l’Ufficio dell’Esperto per la sicurezza di Tirana e l’Ufficio Centrale Nazionale Interpol della Polizia albanese.