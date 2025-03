Scoperta discarica abusiva di 8 mila metri quadrati a Salerno: quali rifiuti pericolosi c'erano al suo interno

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È stata scoperta una discarica abusiva di rifiuti speciali pericolosi a Salerno, grazie all’intervento dei Carabinieri Forestali. L’operazione è stata avviata dopo una segnalazione di un’associazione ambientalistica, portando al sequestro dell’area e alla denuncia del responsabile.

Scoperta la discarica abusiva

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, i militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Salerno si sono recati presso la località “Uffici Finanziari” del comune. Durante il controllo, è stata individuata un’area recintata di circa 8000 metri quadrati e chiusa da un cancello, utilizzata come discarica di rifiuti speciali pericolosi. Tra i materiali trovati vi erano scarti edili come guaine bituminose, fusti di vernici, serramenti in disuso, rifiuti di demolizioni e vecchi materassi.

Rifiuti elettronici e impatto ambientale

Inoltre, tra l’ammasso eterogeneo di rifiuti indifferenziati, è stato rinvenuto un ingente quantitativo di rifiuti derivanti da apparecchiature elettroniche e materiale elettrico (RAEE). Questi rifiuti erano accumulati in maniera incontrollata, esposti alle intemperie e poggiati direttamente sul terreno nudo, senza alcuna regimentazione delle acque di dilavamento. Tale situazione ha causato un impatto significativo sulle matrici ambientali, in un’area di forte valenza paesaggistica, situata a poche centinaia di metri dal mare.

Azioni legali e sequestro

Il proprietario del fondo è stato rintracciato, ma non ha fornito alcuna documentazione giustificativa per l’esercizio di quella che è stata definita una vera e propria discarica abusiva. Alla luce di quanto accertato, l’area e l’ingente quantitativo di rifiuti sono stati posti immediatamente sotto sequestro. Il responsabile dell’attività illecita è stato deferito all’Autorità Giudiziaria per la realizzazione di discarica abusiva e per violazione del vincolo paesaggistico ed ambientale. Maggiori dettagli sono disponibili su Salerno.

Fonte foto: IPA