Sciopero dei treni in Lombardia domenica 10 e lunedì 11 luglio: ecco le corse garantite

Treni in ritardo, poi cancellati. È quanto sta accadendo dalle 3 del mattino di domenica 10 luglio e che continuerà fino alle 2 della notte tra lunedì 11 e martedì 12 luglio per via dello sciopero del personale viaggiante. Trenord, tuttavia, ha annunciato che saranno garantite alcune corse.

Le corse garantite da Trenord

In un comunicato pubblicato sul sito ufficiale Trenord ha annunciato quali saranno le corse garantite per le tratte Milano/Busto Arsizio in direzione Arona e viceversa, mentre per i viaggiatori che dovranno spostarsi da Milano ad Arona/Domodossola e viceversa sono disponibili le corse effettuate da Trenitalia.

Da Milano/Busto Arsizio in direzione Arona

• Milano Porta Garibaldi (8.46) – Arona (9.54);

• Milano Porta Garibaldi (9.40) – Arona (11.00);

• Busto Arsizio FS (10.50) – Arona (11.26);

• Busto Arsizio FS (11.55) – Arona (12.35);

• Busto Arsizio FS (13.06) – Arona (13.40);

• Busto Arsizio FS (13.20) – Arona (13.56).

Da Arona in direzione Busto Arsizio/Milano

• Arona (10.06) – Busto Arsizio FS (10.41);

• Arona (11.52) – Busto Arsizio FS (13.00);

• Arona (16.05) – Busto Arsizio FS (16.40);

• Arona (16.27) – Busto Arsizio FS (17.05);

• Arona (18.06) – Milano Porta Garibaldi (19.14);

• Arona (18.35) – Busto Arsizio (19.10)

Le corse garantite da Trenitalia

Dunque, come già annunciato, ecco di seguito le corse garantite da Trenitalia da Milano ad Arona/Domodossola e viceversa:

Da Milano in direzione Arona/Domodossola

• Milano Porta Garibaldi (6.12) – Arona (7.21) – Domodossola (8.23);

• Milano Porta Garibaldi (11.46) – Arona (12.54) – Domodossola (13.59);

• Milano Porta Garibaldi (13.46) – Arona (14.54) – Domodossola (15.51);

• Milano Porta Garibaldi (15.46) – Arona (16.54) – Domodossola (17.59);

• Milano Porta Garibaldi (17.46) – Arona (18.54) – Domodossola (19.59);

• Milano Porta Garibaldi (19.46) – Arona (20.54) – Domodossola (21.59).

Da Domodossola/Arona in direzione Milano

• Domodossola (6.01) – Arona (7.04) – Milano Porta Garibaldi (8.14);

• Domodossola (10.01) – Arona (11.06) – Milano Porta Garibaldi (12.14);

• Domodossola (12.01) – Arona (13.06) – Milano Porta Garibaldi (14.14);

• Domodossola (14.01) – Arona (15.06) – Milano Porta Garibaldi (16.14);

• Domodossola (16.01) – Arona (17.06) – Milano Porta Garibaldi (18.14);

• Domodossola (18.01) – Arona (19.06) – Milano Porta Garibaldi (20.14)

La tratta Verona-Brescia-Milano

Ancora, Trenord assicura che per la giornata di domenica 10 luglio le corse della tratta Verona-Brescia-Milano sono garantite nei seguenti orari:

2682 Verona P. Nuova 18:12 – Milano Centrale 20:10

2642 Verona P. Nuova 18:43 – Milano Centrale 20:35

2644 Verona P. Nuova 19:43 – Milano Centrale 21:35

2648 Verona P. Nuova 21:43 – Milano Centrale 23:35

Le corse da e per l’aeroporto di Malpensa

Sempre Trenord comunica che i servizi aeroportuali Malpensa Express potrebbero subire delle modifiche. Qualora le corse dovessero essere cancellate, saranno messi a disposizione degli autobus sostitutivi nelle seguenti soluzioni:

Tra Milano Cadorna e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie (i bus partiranno e arriveranno da/per Milano Cadorna via Paleocapa 1);

Tra Stabio e Malpensa Aeroporto T1, senza fermate intermedie.

Lo sciopero

Lo sciopero è stato indetto dalle sigle sindacali 1A Pdm e 1b Pdb contro l’azienda Trenord, e a questo potrebbero seguire altre 9 mobilitazioni con il preciso scopo di creare disagio tra i viaggiatori.

I due sindacati hanno scelto la linea dura per protestare contro l’azienda per la decisione di disporre degli orari dei lavoratori tramite un sistema informatico. Secondo molti lavoratori, le modifiche ai loro turni avverrebbero con un solo giorno di anticipo, creando non pochi nervosismi e disagi sul piano organizzativo.