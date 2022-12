Sanremo 2023, Amadeus annuncia i Big in gara nel 73esimo Festival con Gianni Morandi e Chiara Ferragni

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Svelati i Big di Sanremo 2023. Il conduttore e direttore artistico Amadeus ha annunciato i primi 11 cantanti della 73esima edizione del Festival, in programma dal 7 all’11 febbraio 2023 e presentato per tutte le cinque serate anche da Gianni Morandi.

Ecco i Big in gara annunciati da Amadeus durante il Tg1, ai quali si aggiungeranno i 6 giovani della finale di Sanremo Giovani:

Giorgia

Articolo 31

Elodie

Colapesce Dimartino

Ariete

Modà

Mara Sattei

Leo Gassmann

I cugini di campagna

Mr. Rain

Marco Mengoni

Anna Oxa

Lazza

Tananai

Paola & Chiara

Lda

Madame

Gianluca Grignani

Rosa Chemical

Coma_Cose

Levante

Ultimo

In collegamento con il Tg1 nel consueto appuntamento per rilevare l’elenco dei partecipanti al Festival di Sanremo, Amadeus ha confermato che i cantanti in gara saranno 22 come nell’ultima edizione, ma che sarà irrobustita la squadra dei giovani: “L’anno scorso i giovani che andavano alla categoria big erano passati da due a tre, quest’anno saranno addirittura 6, mai accaduto” ha svelato il conduttore.

A fianco di Amadeus della prima e nell’ultima serata ci sarà come madrina d’eccezione Chiara Ferragni, che ieri ha pubblicato sui social una foto con il padrone di casa e Gianni Morandi che sarà sul palco di Sanremo per tutte e cinque le puntate.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Chiara Ferragni ✨ (@chiaraferragni)



“Grazie per ieri sera, è stato come essere in famiglia con Gianni Morandi e Amadeus. È straordinario affiancare due grandi professionisti, ma soprattutto scoprire la vostra grande umanità! Pronti per Sanremo? Io ci sto ancora lavorando”, ha scritto l’imprenditrice sui suoi profili social.

Non si fa attendere la risposta, sempre via social, di Morandi: “Chiara, che bella sorpresa conoscerti meglio! Sei una donna incredibile!”.