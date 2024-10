Chi è Giovanni Tronchetti Provera figlio di Marco, l'indiscrezione sulla relazione con Chiara Ferragni

Giornalista pubblicista, SEO copywriter e web editor, classe 1991. Ha lavorato come redattrice per diverse testate giornalistiche. Oltre a quella per la scrittura, coltiva una grande passione per i viaggi. Vive in Sicilia da sempre ma, ogni volta che ne ha la possibilità, ama esplorare nuove realtà e culture.

Dopo aver parlato di una possibile relazione tra Chiara Ferragni ed il CEO Silvio Campara, il giornalista Gabriele Parpiglia ha associato il nome dell’influencer ad un imprenditore. Si tratta di Giovanni Tronchetti Provera.

Chi è Giovanni Tronchetti Provera

Stando alle recenti dichiarazioni di Parpiglia, la storia tra Chiara Ferragni e Silvio Campara non avrebbe avuto seguito. L’influencer, adesso, parrebbe aver iniziato una nuova relazione con Giovanni Tronchetti Provera.

Si tratta del figlio del noto Marco, ex presidente di Telecom Italia e vice presidente esecutivo del gruppo Pirelli, oltre che di Cecilia Pirelli: il che fa di Giovanni l’erede della multinazionale.

Fonte foto: ANSA

Tronchetti Provera posa per una foto nella sede dell’azienda a Milano

L’uomo, classe 1983, ha 41 anni, è milanese e, dopo il diploma al liceo scientifico, ha deciso di intraprendere la carriera paterna.

Vanta una laurea in Business management, conseguita a Londra presso la prestigiosa London English School nel 2008. Dopo gli studi, ha iniziato a collaborare con il gruppo Pirelli a tempo pieno.

È stato sposato con Nicole Moellhausen, ma attualmente risulta separato dalla moglie, con cui ha avuto tre figli. I quali, secondo Parpliglia, frequenterebbero la stessa scuola presso cui sono iscritti anche i figli della Ferragni.

Il presunto flirt con Chiara Ferragni

Secondo le indiscrezioni riportate da Gabriele Parpiglia, Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera si sarebbero conosciuti durante l’estate appena trascorsa a Ibiza.

La frequentazione tra i due sembrerebbe procedere, anche se la presunta coppia non è mai stata paparazzata in giro per Milano.

Ma una spiegazione a questo dettaglio ci sarebbe: il loro più recente incontro potrebbe essersi svolto in un locale che Tronchetti Provera avrebbe riservato in via esclusiva, proprio per evitare i paparazzi.

I retroscena: il ruolo di Campara

L’inizio del nuovo ipotetico amore tra Chiara Ferragni e Giovanni Tronchetti Provera lo dobbiamo, stando a quanto dichiarato da Parpiglia, proprio a Campara.

L’ex flirt dell’influencer si sarebbe infatti rifiutato di partire con la Ferragni per il Perù. L’imprenditrice avrebbe quindi optato per un viaggio tra Sardegna e Ibiza, dove avrebbe incontrato, per l’appunto, Tronchetti Provera.