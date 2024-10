Flop di Amadeus negli ascolti tv sul Nove con Chissà chi è, pronto il piano B: l'ipotesi del conduttore

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

L’esordio di Amadeus sul Nove col programma Chissà chi è dopo l’addio alla Rai non ha fin qui entusiasmato. I dati Auditel sugli ascolti tv in queste prime settimane sono eloquenti, anche senza il confronto con Affari Tuoi condotto da Stefano De Martino. Il game show di Amadeus in onda ogni sera nella fascia oraria dell’access prime time stenta a decollare, ma le difficoltà e i bassi ascolti non stupiscono il diretto interessato, che ha comunque già pronto l’eventuale piano B.

Flop di Amadeus negli ascolti tv sul Nove con Chissà chi è

Chissà chi è, il nuovo programma di Amadeus in onda sul Nove dal lunedì al sabato alle 20:30, ha ormai un mese di vita.

Gli ascolti tv però finora non stanno premiando l’ex direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo.

Stando ai dati Auditel, in queste prime settimane il game show che va in onda nella stessa fascia oraria di Affari Tuoi su Rai 1 è sempre rimasto sotto la soglia del 4% di share.

Amadeus: “Me l’aspettavo”

I bassi ascolti del programma però non stupiscono Amadeus: “Me l’aspettavo“, ha detto questa mattina, 22 ottobre, a Deejay chiama Italia, condotto su Radio Deejay da Linus e Nicola Savino.

“Secondo un’indagine l’Italia è il Paese” meno “abituato a usare il telecomando” per spostarsi da un canale all’altro, ha spiegato.

Nonostante il variegato panorama televisivo e i tanti canali da anni a disposizione fin dall’avvento del digitale terrestre, per tanti telespettatori italiani la tv si ferma ancora al tasto 6 del telecomando.

Del resto lo aveva spiegato lo stesso Amadeus durante la presentazione dei palinsesti del Nove: “Sono consapevole che non avrò più il 28 o 29% di share, ma se dal 3 si passa al 4 ogni punto in più è fondamentale per questa azienda”.

Pronto il piano B: l’ipotesi

Se i bassi ascolti continueranno Amadeus e la rete hanno già pronto il piano B, ovvero lo spostamento del programma in un’altra fascia oraria.

“È chiaro – ha detto – che quando sei su un canale più piccolo, di nicchia, per quanto ambizioso, è ovvio che poi questo lo devi tenere in conto e devi capire se è il caso di continuare a quell’ora…Perché poi bisogna essere pragmatici, non è che ti puoi intestardire”.

La statistica, ha aggiunto il presentatore, “ti dà dei segnali per capire che strada intraprendere e quindi vediamo”.

Come suo solito Amadeus ha poi usato l’ironia per sdrammatizzare la situazione, coinvolgendo Nicola Savino, che conduce il gioco 100% Italia su Tv8 nella stessa fascia oraria di Chissà chi è.

“Io e Nicola insieme non riusciamo ad arrivare al 5% di share…”, ha scherzato Amadeus.