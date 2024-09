Amadeus via dalla Rai per Discovery, svelati i retroscena sull'offerta e Affari Tuoi: "Sono dispiaciuto"

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

“La Rai ha fatto di tutto per trattenermi economicamente”, “ma dal punto vista puramente affettivo qualcosa evidentemente è venuto a mancare”. Così Amadeus ha parlato del suo addio alla Rai nel corso della conferenza stampa di presentazione dei palinsesti di Discovery. Il conduttore ha anche svelato i retroscena sull’offerta di Viale Mazzini e su Affari Tuoi.

Amadeus via dalla Rai per Discovery: le sue parole

Nella giornata di lunedì 16 settembre si è tenuta all’Università Cattolica di Milano la conferenza stampa di presentazione della nuova stagione televisiva di Warner Bros. Discovery.

Tra i presenti Amadeus, che ha parlato dell’addio alla Rai e del passaggio al Nove, rivelando l’offerta dell’azienda di Viale Mazzini per farlo restare.

“Sono un irrequieto della tv, è difficile con me che un programma abbia superato i 4-5 anni. E io ho sempre voglia di sperimentare cose nuove, anche lasciando al massimo quello che ho appena fatto”, ha affermato Amadeus, come riporta LaPresse.

“Ho appena compiuto 60 anni, ma ho sempre voglia di fare cose nuove“, ha aggiunto il conduttore.

“Sono consapevole – ha spiegato – che non avrò più il 28 o 29% di share, ma se dal 3 si passa al 4 ogni punto in più è fondamentale per questa azienda. Vediamo in 4 anni quanti punticini riusciremo a portare”.

La rivelazione sull’offerta della Rai

Rispondendo ad alcune domande sul suo addio alla Rai, Amadeus ha rivelato anche l’offerta economica che gli era stata proposta dalla tv pubblica.

“La Rai ha fatto di tutto per trattenermi economicamente – ha detto – sulla scrivania c’erano due bozze contrattuali simili, sia in cifre sia nella durata”.

“La Rai mi aveva proposto le stesse cose che ho oggi a Discovery ma dal punto vista puramente affettivo qualcosa evidentemente è venuto a mancare”, ha spiegato.

”Io in Rai ho passato 25 anni – ha ricordato – ho tantissimi amici ma da qualcuno evidentemente non ho avvertito un affetto particolare”.

Il retroscena su Affari Tuoi

Amadeus ha poi raccontato che alla registrazione dell’ultima puntata di Affari Tuoi non c’era nessun dirigenti Rai. “Sono dispiaciuto anche per la squadra di lavoro: al di là del sottoscritto, che ha le spalle larghe, mi è dispiaciuto per i cameramen e i tecnici che ci sono rimasti male”, ha detto.

“Sono stato 25 anni in Rai, ma alla mia età ci sono delle scelte dettate anche da sensazioni che hai”, ha sottolineato.

“Il tempo dirà se è stata una follia, ma alla mia età il rapporto umano è fondamentale. Quel rapporto che avevo avuto con tanti, come con Carlo Fuortes e Teresa De Santis, e non ne faccio una questione politica, non c’era più”, ha spiegato.

Il nuovo programma di Amadeus sul Nove

Ora per Amadeus la nuova avventura con Discovery, che partirà domenica 22 settembre con una serata evento sul Nove a partire dalle 20.30 con cui la rete dà il benvenuto al conduttore reduce dai successi di Sanremo, seguita dal Suzuki Music Party.

Poi, a partire dal 23 settembre, Amadeus andrà in onda dal lunedì al sabato alle 20:30 con Chissà chi è, game show prodotto da Endemol e basato sul format americano di grande successo Identity.

Come spiega Discovery, in ogni puntata di Chissà chi è ci sarà una coppia di concorrenti, legati da un rapporto di parentela o da un rapporto importante, che giocherà per provare ad aggiudicarsi il montepremi in palio di 200.000 euro.

Al centro della sfida un parente misterioso, che i concorrenti dovranno individuare tra 8 identità che verranno svelate nel corso della puntata, sfruttando intuito, capacità di osservazione e investigazione.