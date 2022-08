Sanna Marin, nuova polemica: la premier chiede scusa per la foto di due donne in topless a casa sua

Giornalista professionista dal 2017, scrivo di cronaca e attualità economico-politica, da sempre mi interesso di tematiche sociali e di sport. Patito di musica, ho vissuto diverse esperienze in radio. Dopo il master in giornalismo a Torino, per anni ho fatto su e giù da Palermo, dove sono nato e, per adesso, tornato.

Non si placa la tempesta mediatica e politica che si è abbattuta sulla vita privata della premier finlandese Sanna Marin. Dopo la bufera scoppiata per i video che l’hanno ritratta mentre si scatenava ad una festa e in atteggiamenti intimi con uomo durante una serata, la 36enne prima ministra è stata costretta nuovamente a scusarsi in pubblico per un altro “scandalo”. A riaccendere le polemica è stata una foto di due influencer in topless scattata nella sua residenza ufficiale.

La foto delle influencer in topless

“In effetti l’immagine non è appropriata” ha dichiarato Sanna Marin, aggiungendo che quella foto non avrebbe nemmeno dovuto esistere. La scena risalente a luglio, ma diffusa sui social solo nelle ultime ore, ritrae due influencer, due ragazze bionde, che si baciano con la maglietta alzata e un cartello a coprire il seno con la scritta “Finland”.

Lo scatto è stato immortalato nella residenza ufficiale della premier finlandese, a Kerasanta, durante un party organizzato dopo il festival “Ruisrock”.

Secondo quanto ricostruito dall’agenzia finlandese TT, la foto sarebbe stata scattata nei bagni della residenza usata dagli ospiti dove si trova anche una stanza per i briefing dei media.

La prima ministra aveva preso parte alla storica manifestazione musicale che ogni anno si tiene nella città di Turku e già in quell’occasione si era dovuta difendere dalle critiche per essere stata fotografata con dei pantaloncini giudicati “troppo corti”.

Le dichiarazioni di Sanna Marin

“Quel tipo di foto non avrebbe dovuto essere scattata, ma per il resto non è successo nulla di straordinario“, ha dichiarato Marin in merito al nuovo caso che l’ha travolta.

“Abbiamo fatto la sauna, nuotato e passato del tempo insieme”, ha spiegato la premier finlandese.

Sanna Marin di fronte ai microfoni dei media finlandesi nella conferenza riguardo ai video finiti sui social

La bufera mediatica

L’episodio torna ad accendere i riflettori sulla vita privata della giovane prima ministra dopo i video circolati negli ultimi giorni che la riprendevano mentre ballava con amici durante delle feste private.

La bufera sembrava essersi placata dopo la negatività al test anti-droga al quale Sanna Marin si è voluta sottoporre per spazzare via qualsiasi dubbio riguardo ai sospetti circolati per una sua assunzione di stupefacenti in una di quelle feste.

La vicenda ha tenuto banco per diversi giorni in Finlandia, tra chi sostiene sia suo diritto divertirsi e condurre come meglio crede la sua vita privata, al pari di una 36enne qualsiasi, e chi invece ritiene poco opportuno il suo stile di vita “festaiolo” in relazione all’alto incarico istituzionale che ricopre.