Spunta un secondo video di Sanna Marin, la premier finlandese: "Ho fatto un test antidroga"

Sono passate meno di 24 ore dalle prime notizie sul video che ha portato la premier finlandese Sanna Marin al centro dell’attenzione mediatica. Nel frattempo è spuntato un secondo video che mostrerebbe la leader del Partito Socialdemocratico Finlandese in atteggiamenti intimi con uno sconosciuto.

Il secondo video di Sanna Marin

Dalla diffusione del primo video il 18 agosto, quindi, l’accanimento mediatico contro la premier finlandese sembra non arrestarsi.

Nella giornata di giovedì su Sanna Marin si sono accesi i riflettori per un video in cui la si poteva vedere nel contesto di un party casalingo tra alcol e invitati.

Fonte foto: ANSA Sanna Marin durante l’incontro con i media

A scatenare la curiosità, le accuse e i lanci di gossip era stata l’affermazione di uno degli invitati che avrebbe fatto riferimenti a uno scambio di cocaina.

Nel secondo video diffuso venerdì 19 agosto, invece, Sanna Marin si mostrerebbe in atteggiamenti intimi insieme ad uno sconosciuto nel prive di un club di Helsinki.

Un testimone ha riferito al tabloid ‘Seiska’ che la premier finlandese si sarebbe intrattenuta con “almeno tre uomini differenti”.

Il video sarebbe stato girato il 6 agosto, dunque nello stesso weekend in cui la leader finlandese è comparsa nella festa casalinga del primo video.

L’ipotesi degli hacker russi

In primo luogo, Sanna Marin aveva da subito espresso rammarico per la circolazione del primo video che sperava non venisse divulgato.

A tal proposito è intervenuto l’esperto di cybersicurezza Petteri Järvinen sulle pagine del quotidiano locale ‘Iltalehti’, al quale ha sottoposto la possibilità di un attacco hacker russo nei confronti di uno dei contatti di Sanna Marin.

‘ANSA’, tuttavia, ricorda che il primo video era stato pubblicato inizialmente su un account social di un conoscente della premier finlandese.

Sanna Marin si è sottoposta a un test antidroga

La mattina del Sanna Marin, durante un incontro con i media, ha riferito di essersi sottoposta ad un test antidroga.

I risultati, riferisce la premier finlandese, saranno disponibili entro una settimana e verranno resi pubblici.