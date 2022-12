San Martino di Lupari, anziana uccisa in casa. Grave il marito, fermata per omicidio la figlia maggiore

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

Svolta nelle indagini sulla coppia di anziani massacrata nella loro casa nel Padovano, a San Martino di Lupari. Al termine di un lungo interrogatorio è stata fermata per omicidio e tentato omicidio la figlia maggiore della coppia, che viveva con loro.

Donna trovata morta in casa, grave il marito

La tragedia si è consumata nella tarda mattinata di ieri, 27 dicembre, all’interno di un’abitazione a San Martino di Lupari (Padova), in via Galileo Galilei. La vittima è Maria Angela Sarto, ex insegnante elementare di 84 anni.

Il marito, Giorgio Miatello, 89 anni, è stato trovato ancora in vita, sebbene in condizioni disperate: è ora ricoverato in terapia intensiva all’ospedale di Padova. Entrambi gli anziani sono stati trovati con numerose ferite, in particolare alla testa.

A fare la tragica scoperta è stata la figlia minore della coppia, Chiara Miatello, che vive a Cittadella con la famiglia e che era passata per salutare i genitori.

Fermata la figlia maggiore

Come riporta Ansa, nella tarda serata di ieri è stata fermata per omicidio e tentato omicidio Diletta Miatello, 51 anni, la figlia maggiore dell’anziana uccisa. Il fermo è stato disposto dal pm al termine dell’interrogatorio cui la donna stata sottoposta nella caserma dei carabinieri di Cittadella.

Secondo quando si è appreso, la 51enne non avrebbe fatto alcuna ammissione sul delitto. La donna, che vive nella porzione di bifamiliare accanto a quella dei genitori, non era in casa quando la sorella ha trovato il padre agonizzante e la madre morta.

I carabinieri sul luogo del delitto

Il Gazzettino riporta che sarebbe stata la sorella ad accusare Diletta Miatello del massacro dei genitori, indirizzando le primissime indagini dei carabinieri. La 51enne, irreperibile, è stata rintracciata diverse ore dopo dai militari in un albergo di Romano D’Ezzelino.

I carabinieri l’hanno portata in caserma per essere ascoltata dal magistrato di turno. Al termine dell’interrogatorio il pm ha disposto il fermo.

Chi è Diletta Miatello

Disoccupata, divorziata e con un figlio affidato al padre, Diletta Miatello viveva da tempo accanto ai genitori, nella loro casa bifamiliare. Nonostante abbia un appartamento a Felette, nel Vicentino.

La 51enne aveva vissuto e lavorato per 20 anni ad Asolo, in forze alla polizia locale. Negli ultimi anni però, come racconta il Gazzettino, aveva manifestato segni di squilibrio, di depressione. Nel 2009 si era dimessa dalla polizia locale, quindi la separazione dal marito. Dopo il divorzio il loro figlio è stato affidato al padre.

Per un certo periodo ha lavorato come barista a Bassano, poi è tornata a vivere dai genitori. Negli ultimi tempi stava cercando lavoro, senza successo.

Stando al racconto dei vicini, la donna litigava spesso con i genitori, sembra per motivi di soldi. Diverse volte sono dovuti intervenire i carabinieri, lei portata via in ambulanza.