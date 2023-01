Salerno, ospedale dimette neonato di 5 mesi che poche ore dopo muore sull'ambulanza per una crisi respiratoria

Un neonato di 5 mesi originario di Perdifumo, comune in provincia di Salerno, è deceduto nella giornata di venerdì 27 gennaio in circostanze ora al vaglio delle autorità in quanto il piccolo era da poco stato dimesso dall’ospedale Ruggi.

Il ricovero e le dimissioni dopo i controlli di rito

I familiari della giovanissima vittima vogliono capire se il bimbo avrebbe potuto essere salvato e se vi possano essere delle responsabilità collegabili ai soccorsi. La salma del neonato al momento è sotto sequestro nell’ospedale Santa Maria della Speranza di Battipaglia, secondo quanto riportato dal quotidiano La Città.

Stando alle prime ricostruzioni emerse sulla tragedia, giovedì 26 gennaio il piccolo aveva cominciato ad accusare dei problemi respiratori, forse causati da una bronchite. Il padre e la madre del bimbo si erano così affidati alle cure dei sanitari.

Fonte foto: ANSA

Il neonato era stato portato all’ospedale Ruggi di Salerno, per poi essere dimesso dopo un breve ricovero e i controlli di rito. Il quadro clinico, però, una volta lasciato il nosocomio si è aggravato fatalmente.

La seconda crisi respiratoria e il decesso

Il piccolo, nel pomeriggio di venerdì 27 gennaio, ha accusato una nuova crisi respiratoria. I familiari hanno quindi deciso di tornare in ospedale. Una corsa che però si è conclusa con il decesso del piccino.

I soccorsi e le indagini

Il padre e la madre stavano cercando di portare il figlio nella struttura di Battipaglia, prima in auto poi con l’aiuto di una ambulanza arrivata in soccorso. E proprio mentre il bimbo era in ambulanza, si è verificato il dramma, con il neonato che ha esalato l’ultimo respiro.

I sanitari dell’ospedale non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ora spetta alle autorità fare chiarezza sulla vicenda ed accertare eventuali responsabilità. Sono i carabinieri della Compagnia di Agropoli, guidati dal capitano Fabiola Garello, ad indagare sul caso.