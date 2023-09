Sale ancora il prezzo di benzina e diesel nonostante il costo del petrolio stia scendendo: cosa succede

Laureato in Scienze della Comunicazione, muove i primi passi nelle redazioni sportive di Palermo per poi trasferirsi a Milano per lavorare per testate all news come Yahoo e Virgilio Notizie. Ma lo sport è sempre presente con collaborazioni con Sportmediaset e Corriere dello Sport.

La crisi dei carburanti non si placa e, come sempre, a farne i conti sono i comuni cittadini. Il caro benzina, infatti, è ormai diventato ormai uno dei maggiori problemi in questo 2023, nonostante il prezzo del petrolio sia in calo.

Quanto costano benzina e diesel in Italia

Secondo la rilevazione di Staffetta quotidiana, la media nazionale dei prezzi della benzina in self service punta quota 1,97 euro/litro, al livello del 21 luglio 2022, mentre quella del gasolio ha superato 1,87 euro/litro, oltre il livello di inizio anno e a meno di cinque centesimi dal picco del 2023 toccato il 30 gennaio a 1,92 euro/litro.

Stando alla consueta rilevazione di Staffetta Quotidiana, nella mattina di venerdì 8 settembre 2023 Eni ha aumentato di un centesimo al litro i prezzi consigliati di benzina e gasolio. Stessa mossa per IP, mentre Q8 ha deciso un rialzo di un centesimo al litro sul solo gasolio.

Queste sono le medie dei prezzi praticati comunicati dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta, rilevati alle 8 di ieri mattina su circa 18mila impianti:

benzina self service a 1,967 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,973, pompe bianche 1,951)

a 1,967 euro/litro (+4 millesimi, compagnie 1,973, pompe bianche 1,951) diesel self service a 1,874 euro/litro (+6, compagnie 1,880, pompe bianche 1,858)

a 1,874 euro/litro (+6, compagnie 1,880, pompe bianche 1,858) benzina servito a 2,101 euro/litro (+4, compagnie 2,144, pompe bianche 2,012)

a 2,101 euro/litro (+4, compagnie 2,144, pompe bianche 2,012) diesel servito a 2,009 euro/litro (+5, compagnie 2,053, pompe bianche 1,920)

a 2,009 euro/litro (+5, compagnie 2,053, pompe bianche 1,920) Gpl servito a 0,706 euro/litro (+1, compagnie 0,716, pompe bianche 0,694)

a 0,706 euro/litro (+1, compagnie 0,716, pompe bianche 0,694) metano servito a 1,395 euro/kg (-1, compagnie 1,403, pompe bianche 1,387)

a 1,395 euro/kg (-1, compagnie 1,403, pompe bianche 1,387) Gnl 1,261 euro/kg (+2, compagnie 1,262 euro/kg, pompe bianche 1,261 euro/kg).

I prezzi in autostrada

Non cambia di molto neanche il prezzo di benzina e gasolio in autostrada. Questi, infatti, i prezzi che si trovano alle stazioni di rifornimento degli autogrill, secondo quanto comunicato dai gestori all’Osservatorio prezzi del ministero delle Imprese e del made in Italy ed elaborati dalla Staffetta:

benzina self service 2,031 euro/litro (servito 2,281)

gasolio self service 1,955 euro/litro (servito 2,211)

Gpl 0,846 euro/litro

metano 1,527 euro/kg

Gnl 1,295 euro/kg.

Quanto costa il petrolio

La situazione dei prezzi dei carburanti è però in contrasto con quanto sta avvenendo col petrolio. Il prezzo del petrolio, infatti, risulta in lieve calo questa mattina sui mercati delle materie prime.

Il Wti con consegna ad ottobre passa di mano a 87,19 dollari al barile con un calo dello 0,40%, mentre il Brent con consegna a novembre è scambiato a 90,28 dollari al barile con un calo dello 0,35%.